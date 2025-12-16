Новости Софт 16.12.2025 comment views icon

Пользователи Microsoft "случайно" переходят на Windows 11 — в предыдущей версии исчезла кнопка отложения обновлений

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Microsoft официально заявляет, что вроде бы не заставляет пользователей обновляться до Windows 11. Однако на практике ситуация выглядит иначе. Пользователь может случайно нажать не тот пункт — и процесс обновление до Windows 11 помимо вне его желания. Хуже всего, что остановить его уже не удастся, ведь кнопка паузы становится недоступной.

Как сообщает Windows Latest, на компьютерах с Windows 10, которые не подключены к программе расширенных обновлений безопасности Extended Security Updates (ESU), внезапно исчезла возможность ставить обновления на паузу. Опция «Приостановить обновление на 7 дней» отображается, но она неактивна.

Проблема касается только тех ПК, которые не зарегистрированы в программе ESU. Если такой компьютер технически поддерживает Windows 11, система фактически подталкивает пользователя к обновлению. Вероятно, это делается с целью защиты пользователей. Ведь Windows 10 без ESU уже имеет несколько известных уязвимостей и остается без полноценной защиты. При этом ESU фактически бесплатная, поэтому полный отказ от поддержки выглядит сомнительным решением.

Користувачі Microsoft "випадково" переходять на Windows 11 — в попередній версії зникла кнопка відкладення оновлень

В нормальных условиях кнопка паузы становится серой только тогда, когда пользователь уже несколько раз останавливал обновление или если администратор запретил это через групповые политики. Именно поэтому нынешнее поведение системы вызывает удивление и беспокойство.

Один из пользователей описывает ситуацию следующим образом:

«Я не подключался к программе ESU, и это выглядит как наказание за это. В расширенных настройках система пишет, что я достиг лимита паузы, хотя это странно. То же самое происходит, если случайно начать обновление до Windows 11 — отменить его уже невозможно, потому что кнопка паузы неактивна».

Дополнительно настораживает и другая деталь. Пункт «Подключиться к Extended Security Updates», который ранее располагался под кнопкой проверки обновлений, переместили в правый верхний угол. На его месте теперь появился прямой призыв «Загрузить и установить» Windows 11 версии 25H2.

Итак, если вы пользуетесь Windows 10 без ESU и имеете компьютер, совместимый с Windows 11, стоит быть максимально внимательным. Один неосторожный клик — и система начнет обновление без возможности остановки или возврата назад. Даже если вы этого не хотите.

На данный момент около 500 млн компьютеров с Windows 10 технически готовы к переходу на Windows 11, но не обновляются. Это огромное количество устройств, владельцы которых добровольно остаются на старой ОС без полной поддержки. В такой ситуации неудивительно, что Microsoft может все активнее применять различные способы, чтобы перевести эти ПК на поддерживаемую и более безопасную Windows 11. Хотя она имеет немало досадных багов, которые портят нервы пользователям.

Спецпроекты
Чорна пʼятниця: топ-10 товарів зі знижками для дому, контенту й роботи – від проєкторів до GoPro
До 20% кешбеку в «Привіт», оновлені умови на «Оплату частинами». Як у «ПриватБанку» проведуть головний розпродаж року

Источник: forbes

Популярные новости

arrow left
arrow right
Огромное обновление Windows 11 принесет новое меню "Пуск" и больше заметных изменений, чем 25H2
Microsoft и Apple достигли стоимости $4 трлн, последней помогли iPhone 17
В рекламе Windows 11 ИИ-помощник Copilot дает неправильный совет
Странный баг в iOS 26 заставляет фото с Android "краснеть" при отправке на iPhone
Глава Microsoft Сатья Наделла: "Отрасль ИИ должна заслужить разрешение общества на потребление энергии"
Как тебе такое, Тим Кук? NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $5 трлн
Microsoft представила новые Xbox, и в них даже можно играть
Скрепка на стероидах: Microsoft в третий раз внедряет виртуального ассистента Mico
RemoveWindowsAI: этот скрипт вычистит весь ИИ из Windows 11 за секунды
Для ПК с Windows 11 вышла программа Edge Light — подсветка для звонков, которая заменяет кольцевую лампу
Microsoft анонсирует улучшение игровой производительности Windows 11 в 2026 году
Windows 11 потеряла кнопку входа с паролем из-за бага — Microsoft советует тыкать вслепую
Windows 1.0 исполнилось 40 лет: от графической оболочки DOS до агентного недоразумения
Видеокарту 20 века 3dfx Voodoo2 запустили на ПК с Windows 11 и Ryzen 9 9900X
15 новых функций iPhone с iOS 26.2
Microsoft добавила магазин и список желаний в приложения Xbox для iOS и Android
Windows 10 закончилась: Microsoft попрощалась, выпустила финальное обновление и анонсировала загадочное событие по ОС
Снова BitLocker: Microsoft предупреждает пользователей Windows 11 и 10 о возможной потере данных
Смартфоны Samsung Galaxy не получали патчей безопасности Google Play с июля 2025 года
Обновление Android 16 QPR2 ускорило смартфоны Google Pixel: тесты показали +20% к производительности
Microsoft исправила 172 бага Windows 10 и снова сломала Windows 11
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить