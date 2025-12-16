Пользователи Microsoft "случайно" переходят на Windows 11 — в предыдущей версии исчезла кнопка отложения обновлений

Microsoft официально заявляет, что вроде бы не заставляет пользователей обновляться до Windows 11. Однако на практике ситуация выглядит иначе. Пользователь может случайно нажать не тот пункт — и процесс обновление до Windows 11 помимо вне его желания. Хуже всего, что остановить его уже не удастся, ведь кнопка паузы становится недоступной.

Как сообщает Windows Latest, на компьютерах с Windows 10, которые не подключены к программе расширенных обновлений безопасности Extended Security Updates (ESU), внезапно исчезла возможность ставить обновления на паузу. Опция «Приостановить обновление на 7 дней» отображается, но она неактивна.

Проблема касается только тех ПК, которые не зарегистрированы в программе ESU. Если такой компьютер технически поддерживает Windows 11, система фактически подталкивает пользователя к обновлению. Вероятно, это делается с целью защиты пользователей. Ведь Windows 10 без ESU уже имеет несколько известных уязвимостей и остается без полноценной защиты. При этом ESU фактически бесплатная, поэтому полный отказ от поддержки выглядит сомнительным решением.

В нормальных условиях кнопка паузы становится серой только тогда, когда пользователь уже несколько раз останавливал обновление или если администратор запретил это через групповые политики. Именно поэтому нынешнее поведение системы вызывает удивление и беспокойство.

Один из пользователей описывает ситуацию следующим образом:

«Я не подключался к программе ESU, и это выглядит как наказание за это. В расширенных настройках система пишет, что я достиг лимита паузы, хотя это странно. То же самое происходит, если случайно начать обновление до Windows 11 — отменить его уже невозможно, потому что кнопка паузы неактивна».

Дополнительно настораживает и другая деталь. Пункт «Подключиться к Extended Security Updates», который ранее располагался под кнопкой проверки обновлений, переместили в правый верхний угол. На его месте теперь появился прямой призыв «Загрузить и установить» Windows 11 версии 25H2.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Итак, если вы пользуетесь Windows 10 без ESU и имеете компьютер, совместимый с Windows 11, стоит быть максимально внимательным. Один неосторожный клик — и система начнет обновление без возможности остановки или возврата назад. Даже если вы этого не хотите.

На данный момент около 500 млн компьютеров с Windows 10 технически готовы к переходу на Windows 11, но не обновляются. Это огромное количество устройств, владельцы которых добровольно остаются на старой ОС без полной поддержки. В такой ситуации неудивительно, что Microsoft может все активнее применять различные способы, чтобы перевести эти ПК на поддерживаемую и более безопасную Windows 11. Хотя она имеет немало досадных багов, которые портят нервы пользователям.

Источник: forbes