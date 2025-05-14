Сериал «Чужой: Земля» — новые кадры, детали сюжета и дата релиза

Первый сериал во вселенной франшизы «Чужой» получил официальную дату премьеры — 12 августа на Hulu и FX выйдет дебютный эпизод, тогда как остальные из всего восьми будут выпускать каждый вторник.

События сериала разворачиваются в 2120 году (за два года до событий «Чужого» Ридли Скотта) и повествуют об экипаже исследовательского космического корабля USCSS Maginot, который испытывает технические проблемы и совершает аварийную посадку на Земле. Молодая женщина по имени Рипли Венди (Сидни Чандлер) и группа тактических солдат делают «судьбоносное открытие, которое ставит их лицом к лицу с самой большой угрозой планеты».

На этом этапе хронологии «Чужого» Землей управляют пять корпораций: Вейланд-Ютани (корпорация-антагонист франшизы «Чужой»), Продиджи, Линч, Динамик и Трешолд. Киборги и синтетики сосуществуют с людьми, но босс Продиджи изобретает гибриды (гуманоидных роботов с человеческим сознанием), и Венди — это первый прототип (и является частью устоявшегося стремления к бессмертию, которое является постоянной темой франшизы «Чужой»).

Предыдущие тизеры намекали, что в сериале «Чужой: Земля» покажут по меньшей мере пять видов монстров, включая привычного для серии ксеноморфа, а также демонстрировали события на корабле глазами рыжего корабельного кота, очень похожего на Джонси.

Шоураннером выступил Ноа Хоули («Фарго»), а гигантский актерский состав сериала, помимо Сидни Чендлер, включает Алекса Лотера, Тимоти Олифанта, Эсси Дэвис, Сэмюэла Бленкина, Бабу Сизи, Дэвида Рисдала, Адриана Эдмондсона, Амира Бутуса, Карен Олдридж и других.

Сейчас в рамках франшизы Alien, которая стартовала с ленты «Чужой» 1979 года от режиссера Ридли Скотта, вышло всего девять фильмов (с учетом кроссоверов). Последний, «Чужой: Ромул» Феде Альвареса, вышел в этом году и заработал кассу, которая обеспечила ему второе место в рейтинге самых больших заработков серии.

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Источник: Deadline, IGN