Уже видели AAAA игру? «У нас будут ААААА» — CD Projekt Red

В CD Projekt Red посмеялись над ярлыком AAAA, который Ubisoft присвоила своей игре Skull and Bones. В польской студии говорят, что их игра будет ААААА.

AAA — это обычный ярлык, который дают играм-блокбастерам крупные компании. Метка является маркетинговым жаргоном и обычно не имеет каких-то четких критериев, в лучшем случае это дает представление о бюджете игры и должно убедить клиентов, что это очень хорошая игра.

Ubisoft попыталась прибегнуть к подобному трюку, когда в начале этого года выпустила свою пиратскую игру для нескольких игроков Skull and Bones. Генеральный директор компании Ив Гиймо назвал игру релизом АААА, чтобы оправдать ее цену в $70 долларов — аргумент, с которым многие не соглашаются.

Тема большого количества букв A возникла в недавнем чате с вопросами и ответами с вице-президентом по связям с инвесторами CD Projekt Red Каролиной Гнась. У нее в шутку спросили, будет ли компания выпускать «только» как AAA на фоне ярлыка Ubisoft. «Наши будут ААААА», — ответила Гнась.

Если говорить о более серьезных новостях, CD Projekt Red также рассказала, что The Witcher 4 представит «элементы игрового процесса и новую механику», которых еще не было в оригинальной трилогии. Пока что нет слишком много информации о предстоящей игре — даже ее название не подтверждено. Также появилась некоторая информация о Cyberpunk 2.

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Источник: Games Radar