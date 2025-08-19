Новые кадры второго сезона "Фоллаут" — Гуль, Lucky 38 и блистательный Вегас до войны

Amazon представила новые изображения сериала «Фоллаут», которые раскрывают больше деталей сюжета и среди прочего демонстрируют виды довоенного Вегаса.

На одном из изображений Гуль (а в то время еще Купер Говард) прибывает в отель-казино Lucky 38, более известного фанам, как штаб-квартира мистера Хауса, тогда как на втором уже разговаривает с женой Барб (возможно, бывшей, в зависимости от времени действий флешбека). Это любящая мать, понимающий партнер и очень опытный руководитель в Vault-Tec, у которой есть один «крошечный» недостаток — именно эта женщина предложила компании сбросить первую ядерную бомбу, которая начала войну и забрала миллиарды жизней.

Остальные кадры — это «настоящее время» во временной шкале «Фоллаут». Нам, среди прочего демонстрируют Гуля и Люси посреди пустоши, которые, скорее всего, направляются в Нью-Вегас, чтобы отыскать Хэнка; самого отца Люси в костюме с Pip-Boy; Норма в Хранилище 33, а также Макса с рыцарем Братства Стали.

«Фоллаут» — это экранизация хитовых игр Bethesda, действие которой разворачивается через 200 лет после апокалипсиса. Сюжет, несмотря на то, что является частью канона игровой серии, рассказывает самостоятельную историю, построенную вокруг жительницы Хранилища 33 Люси (Элла Пернелл), ее отца Генка (Кайл Маклахлен) и гуля-наемника Купера Говарда (Уолтон Гоггинс). Во втором сезоне к актерскому составу присоединится звезда «Один дома» Маколей Калкин в роли сумасшедшего ученого.

Первый сезон «Фоллаута» стал одним из самых больших хитов 2024 года, который за первые 16 дней привлек внимание 65 миллионов зрителей (второй результат в истории Prime Video, где больше только у сериала «Властелин колец») и получил высокие оценки в рецензиях (по 93% от критиков и зрителей на Rotten Tomatoes).

Шоураннерами сериала выступили Джонатан Нолан, Лиза Джой и Грэм Вагнер, который ранее намекал, что сериал получит целых пять сезонов. Релиз второго ожидаем уже в декабре 2025 года.