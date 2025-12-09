"Канон — это то, что происходит в шоу": создатели "Фоллаут" объяснили, почему во 2 сезоне не будет финала "в стиле New Vegas"

Сопродюсер «Фоллаут» Женева Робертсон-Дворет рассказала, что во втором сезоне сериала не стоит ожидать канонической концовки Fallout: New Vegas.

Шоу разворачивается примерно через 15 лет после завершения игры, а создатели намеренно не будут выбирать «правильную» концовку. Робертсон-Дворет в интервью GamesRadar+ объяснила, что команда не хочет отсекать варианты, которые игроки получили в RPG. И в то же время не планирует делать абсурдные романтические линии, которые в игре могли бы произойти, но чрезвычайно редко.

«Обсуждения, которые вели Тодд [Говард], [исполнительный продюсер Джонатан Нолан], [со-шоураннер Грэм Вагнер] и вся творческая команда, касались того, что мы хотели избежать ситуации, когда какой-то один финал из игр считался правильным», — говорит сопродюсер.

Еще с первого сезона авторы работали над тем, чтобы сериал Prime Video был частью канона Fallout. Это не отдельная версия вселенной, а продолжение истории. Как писало Vanity Fair, Тодд Говард говорил: «Канон — это то, что происходит в шоу». А исполнительный продюсер Джонатан Нолан сравнивал шоу с «почти Fallout 5».

Впрочем, создатели оставляют пространство для нюансов: иногда может показаться, что одна из концовок выглядит более вероятной, но это не является официальной позицией. Хотя могут случиться противоречивые моменты, общая концепция в том, чтобы оставалось пространство для собственных мыслей. А игроки почувствовали, что каждый их сделанный выбор потенциально мог произойти до старта сериала.

Сейчас будет спойлер к финалу Fallout: New Vegas, если так можно сказать об игре 2010 года. В конце игрок мог стать на сторону Новой Калифорнийской Республики, Легиона Цезаря или Мистера Хауса. Или же выбрать путь «Yes Man», где все фракции терпят поражение, а город обретает независимость. И вот спустя 15 лет Нью Вегас изменился со временем и из-за войны, фракции все еще конфликтуют. Но нет четкого понимания, что именно случилось там десятилетия назад. Робертсон-Дворет объяснила, что такое решение делает «Фоллаут» продолжением истории, а не новым «официальным вариантом».

«Прошло 15 лет, и Вегас уже не совсем такой, каким вы его помните. Ведь в пустоши постоянно происходят изменения, правда же? Некоторые вещи фанаты узнают как очень знакомые, но другие — изменились», — добавляет она.

Премьера второго сезона «Фоллаут» запланирована на 17 декабря 2025 года, а финальный эпизод выйдет 4 февраля 2026-го. Еще до выхода 2-го сезона анонсировали третий, съемки которого предварительно запланировали на лето 2026 года.