Сериал «Властелин колец»: Саурон предполагает роль Арагорна в своем уничтожении

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В пятом эпизоде сериала «Властелин колец: Кольца власти» Саурон-Аннатар отказывает пророческую фразу о своей окончательной гибели и причастности к ней потомка Нуменора.

Действие сериала Amazon Prime Video разворачивается во Второй эпохе Средиземья. До событий романа Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец» — более 3000 лет. В серии Аннатар пытается убедить Келебримбора сделать Кольца власти для людей. Эльфийский кузнец выступает против этого, ссылаясь на то, что Нуменор помогал людям из Южных земель после нападения Адара.

«Ты когда-нибудь был в Нуменоре? Он великолепен. Но расколотый, вечно шатающийся между славой и руинами Я боюсь Нуменора. Больше, чем любой другой земли в Средиземье. Я надеялся, что наши кольца могут сделать его стабильным», — отвечает Аннатар.

Как отметил один из фанатов, этот момент напрямую связан со сценой в «Двух башнях», когда Гэндальф говорит: «Саурон боится тебя, Арагорн», как наследника Нуменора и потомка Исильдура. Арагорн сыграл решающую роль в борьбе против Саурона, которая в конечном итоге приводит к падению Темного Лорда.

Говоря об экранизациях, сериал «Властелин колец: Кольца власти» и фильмы Питера Джексона на самом деле существуют не совсем в одном мире — это совершенно отдельное видение. Но основные моменты произведений Толкина сохраняются и позволяют зрителям проводить захватывающие параллели через тысячи лет.

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Источник: GamesRadar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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