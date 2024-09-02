В сериале «Властелин колец» есть музыкальная пасхалка о Сауроне, и композитор в восторге, что ее уже заметили

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Во втором сезоне сериала «Властелин колец: Кольца власти» зрители обнаружили интересную музыкальную пасхалку, которая связывает Саурона и Галадриэль.

Во время сцены, где Галадриэль вспоминает о манипуляциях Саурона, звучит его музыкальная тема, исполненная на арфе. Это соответствует словам эльфийки, что Саурон «использовал ее, словно арфу, заставляя играть мелодию не по ее выбору».

Композитор сериала Беар МакКририри не скрывал своего восхищения тем, что зрители заметили эту деталь. В социальной сети X он написал: «Хороший слух! Я в восторге, что кто-то это заметил».

Good ears! I’m thrilled somebody noticed. 😉 https://t.co/grSeYxBOVy — Bear McCreary 🐻🎶 (@bearmccreary) August 30, 2024

Связь между Сауроном и Галадриэль

Связь между Сауроном и Галадриэль в новом сезоне не ограничивается только музыкальными мотивами. Эти персонажи имеют более глубокую, космическую связь, которая продлится тысячелетиями.

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Морфид Кларк, исполнительница роли Галадриэль, поделилась своими мыслями насчет отношений ее героини и Саурона:

«Они оба магические, могущественные существа. Думаю, есть что-то одинокое в существовании на таком уровне, на котором находятся они оба. Между ними существует некая космическая связь, о которой я слышала от Чарли [Уикерса, актера, играющего Саурона]».

Второй сезон сериала рассказывает о последствиях обмана Саурона, на который поддалась Галадриэль в первом сезоне. Несмотря на осознание истинной природы Колец власти, эльфийка все еще стремится их использовать.

Новые эпизоды «Властелин колец: Кольца власти» выходят еженедельно на стриминговой платформе Prime Video.

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Источник: Gamesradar

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