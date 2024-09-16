Серіал «Володар перснів»: кого знайшли у глибинах Казад-думу, несподівана версія

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Що за істота ховається в Казад-думі? Після п’ятого епізоду другого сезону «Володар перснів: Персні влади» фанати вважають, що це не тільки балрог. Далі — спойлери.

У серії Діса бачить щось жахливе в печерах. Спочатку здавалося досить очевидним, що йдеться виключно про балрога — демонічного колишнього слугу Моргота, якого зустріло Братерство персня у романі «Володар перснів». Однак є ще одна версія, яка заслуговує на увагу.

Нова теорія фанатів стверджує, що Діса бачила Вартового у воді (Watcher in the Water). Це схожа на кракена істота, яка ховається під західними стінами Морії. Толкін ніколи точно не пояснював його походження, хоча він підпадає під категорію «безіменних речей», «дивних істот, що живуть у водоймах та серцях гір».

«Дурін IV називає монстра «безіменним злом, давнім та могутнім». У Легендаріумі Толкіна «безіменна річ» насправді є категорією стародавніх істот з глибин, як правило, водних», — пише користувач Reddit.

У четвертому епізоді Арондір називає великого хробака «безіменною істотою в глибинах землі», хоча цей конкретний різновид ніколи не згадувався в каноні. Своєю чергою, балроги точно НЕ належать до цієї категорії. Також фанати посилаються на водне оточення, яке зовсім не підходить до появи балрога.

«Балрог має більше сенсу з урахуванням посилання на глибший видобуток копалин. Вартовий підходить до візуальних ознак дверей та води», — зауважив інший фанат.

Зрозуміло, поціновувачі творчості Толкіна очікують саме балрога в Казад-думі, це найбільш канонічно та логічно. Але навіщо творці серіалу помістили у сцену водойму? Можливо, це стане відомо вже в наступному епізоді.

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Джерело: GamesRadar

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