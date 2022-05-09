Sharp анонсировала флагман Aquos R7 — Snapdragon 8 Gen 1, экран 240 Гц с яркостью до 2000 нит и дюймовая камера Leica на 47 Мп

Компания Sharp официально представила свой новый флагман — Sharp Aquos R7. Это новое устройство имеет экран с разрешением 2730 x 1260 пикселей с технологией OLED и переменной частотой обновления от 1 до 240 Гц благодаря технологии IGZO. Экран также будет иметь максимальную яркость до 2000 нит, совместимость с Dolby Vision и защиту Gorilla Glass Victus.

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Смартфон работает под управлением чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с 12 ГБ ОЗУ, 256 ГБ памяти с возможностью расширения с помощью карты microSD до 1 ТБ и будет поддерживать разъем 3,5 мм.

Чем выделяется этот смартфон, так это камерой. Она имеет 1-дюймовый сенсор с разрешением 47 Мп со светосилой f/1.9 и фокусным расстоянием 19 мм. А благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 1 позволит записывать видео в 8K.

Сенсор имеет новейшую технологию обработки изображений, которая вместе с присутствующей в нем улучшенной прикладной камерой даст нам возможность делать фотографии высокого качества, в том числе благодаря разрешению его датчика.

Передняя камера имеет 12,6-мегапиксей, апертуру f/2,3 и фокусное расстояние 27 мм.

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В остальных спецификациях видно, что он получит степень защиты IP68, беспроводную зарядку (неизвестно, будет ли у него быстрая зарядка), аккумулятор на 5000 мАч, большие динамики, порт jack 3,5 мм, и все это под Android 12.

Sharp Aquos R7 будет доступен в двух цветах: черном и серебристом. Никаких новых цветов не ожидается, и это уже известно Sharp, который любит простые цвета, как мы видели в предыдущих моделях.

Характеристики Sharp Aquos R7

Экран: 6,6-дюймовый FullHD+ IGZO OLED 240 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 1-го поколения

Память: 12 ГБ

Хранилище: 256 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью памяти microSD

Камера: 1-дюймовый сенсор на 47 Мп с апертурой f/1,9

Программное обеспечение: Android 12

Батарея: 5000 мАч

Другие: Запись 8K | разъем 3, 5 мм | Датчик отпечатков пальцев экрана | IP68

Предыдущая версия смартфона – Sharp Aquos R6 – вышла в мае прошлого года и имела камеру на 20 Мп.