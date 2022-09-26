«Симпсоны» показали свою версию игры Dino из Google Chrome

Новый 34-й сезон «Симпсонов» начался сегодня вечером с «диванной шутки», посвященной игре Dino из браузера Google Chrome. Серия начинается с титульной страницы и вступительной темы, но это быстро меняется.

Появляется страница предупреждения Chrome «Нет Интернета» с рекомендациями к исправлению проблемы. Однако перечислены только два варианта, с кодом ошибки ERR_INTERNET_DISCONNECTED.

The opening sequence in the Season 34 premiere of @TheSimpsons is a nod to the #OfflineDino game in @googlechrome. Brilliant!😉🦖 cc/@louisgray pic.twitter.com/L9AqqhmJ6A — Jason O’Grady ⚡️ (@JasonOGrady) September 26, 2022

Как только нажимается клавиша пробела, мы видим пиксельные версии Мэгги, Лизы, Барта, Мардж и Гомера, прыгающих через пустынный ландшафт, чтобы избежать кактусов. В верхнем правом углу отображается счет. Во время игры слышна 8-битная версию темы из заставки The Simpsons.

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Через несколько секунд появляется диван, но остается еще одно препятствие, которое нужно перепрыгнуть. Все, кроме Гомера, делают это, и появляется надпись «Game Over» с возгласом Гомера «D’OH!»