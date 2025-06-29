«Симпсоны» убили одного из главных членов семьи — зрители растеряны, продюсер говорит, что у сериала «нет канона»

Финал 36 сезона мультсериала «Симпсоны» шокировал поклонников смертью персонажа, который, кажется, был абсолютно базовым и никак не мог исчезнуть. Кто не хочет спойлеров — не читайте дальше.

В эпизоде «Странное дело» (Estranger Thing), события которого частично происходят в будущем, Барт и Лиза пытаются смириться со смертью их мамы Мардж, которая показана на небесах вместе с «битлом» Ринго Старром (который, следует напомнить, до сих пор жив). На протяжении многих лет в «Симпсонах» крайне редко погибали персонажи. Самые известные из них — Мод Фландерс и учительница Эдна Крабаппель.

Хотя смерть Мардж происходит в будущем, это первый случай, когда один из флешфорвардов сериала рассказывает о временах, когда одного из основных членов семьи уже нет в живых. Барт и Лиза открывают письмо, написанное Мардж, которое они должны прочитать в случае ее смерти. Она просит детей держаться вместе и заботиться о Гомере (который на тот момент живет в доме престарелых). Несмотря на то, что речь идет о будущем, событие кажется реальным в хронологии, а не фантазией и тому подобное.

Особенностью «Симпсонов» является хронология, в которой персонажи не растут и не стареют на протяжении событий, хотя в сериале много флешфорвардов в будущее или прошлое, где это происходит. Например, в эпизоде 11 сезона «Барт в будущем» Лиза становится президентом США (она сменяет на посту Дональда Трампа, поэтому ждем, что там будет дальше).

Знатоки сериала, как часто бывает в таких случаях, начали холивар относительно того, является ли этот эпизод каноном. Но они довольно быстро получили ответ от одного из главных его руководителей. Исполнительный продюсер Мэтт Селман рассказал Variety, что эпизод не следует считать каноном, поскольку у сериала… «нет канона».

«Очевидно, что поскольку эпизоды «Симпсонов» о будущем — это всего лишь спекулятивные фантазии, они каждый раз разные. Мардж, вероятно, больше никогда не умрет. Единственное место, где Мардж мертва, это этот эпизод», — говорит Селман.

Поэтому, очевидно, сериал будет продолжаться как и всегда, а в новых эпизодах зрители увидят родителей и детей Симпсонов в полном составе. И в конце концов, часто так называемый «канон» фильмов, сериалов или игр существует только в головах фанатов, а создатели относятся к этому более свободно.

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Источник: IGN