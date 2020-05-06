Публичная бета-версия Android 11 выйдет 3 июня





Google раскрыла точную дату выхода первой публичной бета-версии Android 11 — следующая версия мобильной ОС компании станет доступна 3 июня. На эту дату запланирована онлайн-презентация, в рамках которой и состоится полноценный анонс Android 11. Официальное видеоприглашение опубликовали на канале Android Developers в YouTube. Трансляция начнется в 18:00 по Киеву.

Напомним, первая бета-версия Android 11 для разработчиков вышла еще в феврале, а финальная перед переходом в фазу открытого бета-тетсирования сборка Android 11 Developer Preview 3 стала доступна около двух недель назад. Все предыдущие годы Google проводила презентацию каждой следующей версии Android в рамках майской конференции разработчиков Google I/O, но в этом году конференция, как и многие другие крупные отраслевые выставки и мероприятия, была отменена по всем хорошо известной причине. В рамках презентации Google расскажет нам новые подробности о ключевых новшествах Android 11. В тот же день выйдет первая бета-версия Android 11.

В тизере Google обещает в рамках трансляции «новости, обновления и объявления» в части «связи, контроля, безопасности, конфиденциальности, производительности, доступности» и многое другое. Ранние сборки разработчиков Android 11 указывали, что Google работает над улучшением управления разрешениями приложений а также над окончательным добавлением функции записи видео с экрана. Также Android 11 должна принести возможность сохранять записанные на камеру ролики размером более 4 ГБ одним файлом и поддержку «бесшовных обновлений» по умолчанию.

Помимо анонсов, связанных с Android 11, предстоящий стрим от Google также будет включать сессии вопросов и ответов с вице-президентом Android Дэйвом Бёрком и старшим директором по управлению продуктами Стефани Катбертсон, сообщает Android Police. Судя по всему, эта информация была указана на соответствующей страничке официального сайта для разработчиков, которая больше недоступна.

Источник: Android Police