Skull and Bones, The Division Heartland и Assassin’s Creed Mirage: все анонсы и трейлеры Ubisoft Forward 2022

Компания Ubisoft провела мероприятие Ubisoft Forward и рассказала о своих грядущих проектах. Остановимся вкратце на самых интересных из них.

For Honor: Year 6 Season 3 – The Demon Dagger

Новый сезон популярной онлайн-игры в жанре ближнего боя обзавелся новым трейлером, который будет полностью показан 13 сентября.

The Crew 2: Dominion Frozen

Судя по трейлеру, гоночная игра получит ещё один сезон 14 сентября.

Курс Python вечірній Вивчайте мову програмування Python на курсі з гарантованим працевлаштуванням РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Anno 1800: DLC 12 New World Rising

Показали новый трейлер дополнения к игре Anno 1800.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Ubisoft показала геймплей тактической стратегии и кратко рассказала о дополнении к игре.

Skull and Bones

Ubisoft продемонстрировала геймплей Skull and Bones.

Riders Republic

14 сентября в Riders Republic начинается новый сезон, посвященный BMX.

The Division 2

Команда The Division 2 работает над двумя большими обновлениями и пятым годом контента.

The Division Heartland

Ubisoft показала геймплей The Division Heartland – предстоящего бесплатного шутера на выживание.

The Division: Resurgence

Компания показала трейлер мобильной игры The Division: Resurgence.

Rainbow Six Mobile

Бесплатная мобильная версия Rainbow Six получила трейлер. Закрытое бета-тестирование состоится осенью.

Сотрудничество с Netflix

Подписчики Netflix получат Valiant Hearts 2, второй Mighty Quest и мобильную игру Assassin’s Creed.

Mythic Quest

Показали новый трейлер третьего сезона сериала для Apple TV+.

Trackmania

В начале 2023 года Trackmania выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК, Google Stadia и Luna. Будет доступна кроссплатформенная игра и кроссплатформенный прогресс.

Just Dance 2023 Edition

Новый Just Dance выйдет 22 ноября для PS5, Xbox Series X|S и Switch.

Assassin’s Creed Mirage

Игра Assassin’s Creed Mirage получила первый кинематографический трейлер.

Assassin’s Creed Valhalla

Последнее дополнение для Assassin’s Creed Valhalla под названием The Last Chapter выйдет в ближайшие месяцы и завершит сюжетную линию Эйвора.

Eivor's journey will find its conclusion with the free quest arc "The Last Chapter", available in the coming months in Assassin's Creed Valhalla.#AssassinsCreed pic.twitter.com/ukU0ZPoGU9 — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

Assassin’s Creed Codename Jade

Действие новой мобильной игры Assassin’s Creed будет происходить в Китае, и игроки смогут создать своего собственного персонажа.

Take Assassin's Creed everywhere you go with Assassin's Creed Codename JADE, a AAA RPG action-adventure game for mobile devices set in ancient China.#AssassinsCreed pic.twitter.com/MykzIZdoHR — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

Assassin’s Creed Codename Red

Ubisoft подтвердила разработку предстоящей игры Codename Red, действие которой будет происходить в Японии. Она станет частью Assassin’s Creed Infinity.

Experience the full Shinobi fantasy in our future open world RPG title set during Feudal Japan: Assassin’s Creed Codename RED.#AssassinsCreed pic.twitter.com/vr15LIvjej — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

Assassin’s Creed Codename Hexe

Ubisoft также подтвердила разработку игры Codename Hexe, которая также станет частью Assassin’s Creed Infinity.

We work in the dark… That's all we can say for now about Assassin’s Creed Codename HEXE.#AssassinsCreed pic.twitter.com/01YM9uXtr8 — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 10, 2022

Мультиплеер в Assassin’s Creed

Ubisoft заявила, что рассматривает возможность повторного добавления многопользовательской игры в серию как часть Infinity.