Новости

Skull and Bones, The Division Heartland и Assassin’s Creed Mirage: все анонсы и трейлеры Ubisoft Forward 2022

Skull and Bones, The Division Heartland и Assassin’s Creed Mirage: все анонсы и трейлеры Ubisoft Forward 2022

Компания Ubisoft провела мероприятие Ubisoft Forward и рассказала о своих грядущих проектах. Остановимся вкратце на самых интересных из них.

For Honor: Year 6 Season 3 – The Demon Dagger

Новый сезон популярной онлайн-игры в жанре ближнего боя обзавелся новым трейлером, который будет полностью показан 13 сентября.

The Crew 2: Dominion Frozen

Судя по трейлеру, гоночная игра получит ещё один сезон 14 сентября.

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Anno 1800: DLC 12 New World Rising

Показали новый трейлер дополнения к игре  Anno 1800.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Ubisoft показала геймплей тактической стратегии и кратко рассказала о дополнении к игре.

Skull and Bones

Ubisoft продемонстрировала геймплей Skull and Bones.

Riders Republic

14 сентября в Riders Republic начинается новый сезон, посвященный BMX.

The Division 2

Команда The Division 2 работает над двумя большими обновлениями и пятым годом контента.

The Division Heartland

Ubisoft показала геймплей The Division Heartland – предстоящего бесплатного шутера на выживание.

The Division: Resurgence

Компания показала трейлер мобильной игры The Division: Resurgence.

Rainbow Six Mobile

Бесплатная мобильная версия Rainbow Six получила трейлер. Закрытое бета-тестирование состоится осенью.

Сотрудничество с Netflix

Подписчики Netflix получат Valiant Hearts 2, второй Mighty Quest и мобильную игру Assassin’s Creed.

Mythic Quest

Показали новый трейлер третьего сезона сериала для Apple TV+.

Trackmania

В начале 2023 года Trackmania выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, ПК, Google Stadia и Luna. Будет доступна кроссплатформенная игра и кроссплатформенный прогресс.

Just Dance 2023 Edition

Новый Just Dance выйдет 22 ноября для PS5, Xbox Series X|S и Switch.

Assassin’s Creed Mirage

Игра Assassin’s Creed Mirage получила первый кинематографический трейлер.

Assassin’s Creed Valhalla

Последнее дополнение для Assassin’s Creed Valhalla под названием The Last Chapter выйдет в ближайшие месяцы и завершит сюжетную линию Эйвора.

Assassin’s Creed Codename Jade

Действие новой мобильной игры Assassin’s Creed будет происходить в Китае, и игроки смогут создать своего собственного персонажа.

Assassin’s Creed Codename Red

Ubisoft подтвердила разработку предстоящей игры Codename Red, действие которой будет происходить в Японии. Она станет частью Assassin’s Creed Infinity.

Assassin’s Creed Codename Hexe

Ubisoft также подтвердила разработку игры Codename Hexe, которая также станет частью Assassin’s Creed Infinity.

Мультиплеер в Assassin’s Creed

Ubisoft заявила, что рассматривает возможность повторного добавления многопользовательской игры в серию как часть Infinity.


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