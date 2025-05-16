Следующая Xbox будет на ARM? Об этом говорит вакансия

Тот или иной продукт под брендом Xbox может базироваться на платформе ARM от Qualcomm. Такое устройство упоминается в вакансии опубликованной производителем процессоров.

В описании вакансии директора по продажам в Qualcomm упоминается, что должность будет предусматривать поддержку «деятельности по продаже следующего поколения продуктов Surface и Xbox, построенных на решениях Snapdragon». Соответственно, можно сделать вывод, что компания знает о появлении одного или более таких устройств.

Чипы Qualcomm Snapdragon обычно используются в портативных устройствах, как смартфоны и планшеты, а также в Microsoft Surface и Copilot+ PC других производителей — последние не слишком хороши в современных играх для Windows. Поэтому вряд ли речь идет об основной игровой консоли следующего поколения. К тому же изменение платформы с x86 порождает проблемы совместимости.

Поэтому наиболее вероятно речь идет о портативной консоли, аналогичной Steam Deck или Nintendo Switch 2. Главный конкурент, Sony, фактически превратила свое устройство PlayStation Portal в консоль. Сайт Wccftech рассказывает о слухах, что портативная система PlayStation 6 находится в разработке. Поэтому Microsoft остается едва ли не единственной среди конкурентов без собственной портативной консоли.

Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер неоднократно намекал на портативную систему в прошлом. Планы якобы включали не только неанонсированное карманное устройство, но и портативную игровую систему, известную как Project Kennan, вероятно на основе Steam Deck. По слухам, портативная консоль разрабатывается в сотрудничестве с Asus.