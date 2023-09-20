Фил Спенсер о масштабной утечке Xbox: «С тех пор многое изменилось; мы поделимся планами, когда будем готовы»

Руководитель Xbox Фил Спенсер направил письмо сотрудникам Microsoft по причине судебного слушания Microsoft с FTC (Федеральная торговая комиссия) из-за потенциального приобретения Activision Blizzard и сопутствующих утечек документов, поскольку материалы суда являются публичными. Информации стало известно немало: Microsoft планирует новое поколение Xbox в 2028 году, Xbox Series X в цилиндрическом корпусе и новый геймпад в 2024-м и вероятные даты выхода The Elder Scrolls VI и игр Bethesda и id Software в целом.
В тексте Спенсер делает акцент, что планы создавались несколько лет назад и могли измениться, передает The Verge. Филу явно не нравятся события и интерес общества к непубличным данным Xbox. Нечто похожее он сообщил в своем твите, добавив, что они поделятся «реальной информацией, когда будут готовы».
We've seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team's work shared in this way because so much has changed and there's so much to be excited about right now, and in the future. We will share the real plans when we are ready.
— Phil Spencer (@XboxP3) September 19, 2023
Полный текст письма Фила Спенсера к сотрудникам Microsoft
Команда,
Сегодня было непреднамеренно разглашено несколько документов, поданных в судебном процессе, связанном с нашим предложением о приобретении Activision Blizzard. Я знаю, что это разочаровывает, даже несмотря на то, что многим документам уже больше года, а наши планы изменились.
Я также знаю, что мы все очень серьезно относимся к конфиденциальности наших планов и информации наших партнеров. Очевидно, что эта утечка не соответствует нашим ожиданиям. Мы сделаем выводы из случившегося и будем лучше в будущем. Мы все вкладываем невероятное количество страсти и энергии в нашу работу, и мы никогда не хотели бы, чтобы этот тяжелый труд был доступен для общественности. Однако, нас ждет еще много интересного, и когда будем готовы, мы поделимся реальными планами с нашими игроками.
В завершение, я ценю всю работу, которую вы вкладываете в Team Xbox, чтобы удивить и порадовать наших игроков. В ближайшие дни и недели давайте сосредоточимся на том, что мы можем контролировать: поддержанию ошеломляющего успеха Starfield, предстоящем запуске невероятной и доступной Forza Motorsport, а также продолжать создавать игры, сервисы и устройства, которыми смогут наслаждаться миллионы игроков.
Фил