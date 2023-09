Фил Спенсер о масштабной утечке Xbox: «С тех пор многое изменилось; мы поделимся планами, когда будем готовы»

Руководитель Xbox Фил Спенсер направил письмо сотрудникам Microsoft по причине судебного слушания Microsoft с FTC (Федеральная торговая комиссия) из-за потенциального приобретения Activision Blizzard и сопутствующих утечек документов, поскольку материалы суда являются публичными. Информации стало известно немало: Microsoft планирует новое поколение Xbox в 2028 году, Xbox Series X в цилиндрическом корпусе и новый геймпад в 2024-м и вероятные даты выхода The Elder Scrolls VI и игр Bethesda и id Software в целом.

В тексте Спенсер делает акцент, что планы создавались несколько лет назад и могли измениться, передает The Verge. Филу явно не нравятся события и интерес общества к непубличным данным Xbox. Нечто похожее он сообщил в своем твите, добавив, что они поделятся «реальной информацией, когда будут готовы».

We've seen the conversation around old emails and documents. It is hard to see our team's work shared in this way because so much has changed and there's so much to be excited about right now, and in the future. We will share the real plans when we are ready.

— Phil Spencer (@XboxP3) September 19, 2023