Новости Игры 20.09.2023 в 09:39

Фил Спенсер о масштабной утечке Xbox: «С тех пор многое изменилось; мы поделимся планами, когда будем готовы»

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Юрій Орос

Автор новин

Руководитель Xbox Фил Спенсер направил письмо сотрудникам Microsoft по причине судебного слушания Microsoft с FTC (Федеральная торговая комиссия) из-за потенциального приобретения Activision Blizzard и сопутствующих утечек документов, поскольку материалы суда являются публичными. Информации стало известно немало: Microsoft планирует новое поколение Xbox в 2028 году, Xbox Series X в цилиндрическом корпусе и новый геймпад в 2024-м и вероятные даты выхода The Elder Scrolls VI и игр Bethesda и id Software в целом.

В тексте Спенсер делает акцент, что планы создавались несколько лет назад и могли измениться, передает The Verge. Филу явно не нравятся события и интерес общества к непубличным данным Xbox. Нечто похожее он сообщил в своем твите, добавив, что они поделятся «реальной информацией, когда будут готовы».

Полный текст письма Фила Спенсера к сотрудникам Microsoft

Команда,

Сегодня было непреднамеренно разглашено несколько документов, поданных в судебном процессе, связанном с нашим предложением о приобретении Activision Blizzard. Я знаю, что это разочаровывает, даже несмотря на то, что многим документам уже больше года, а наши планы изменились.

Я также знаю, что мы все очень серьезно относимся к конфиденциальности наших планов и информации наших партнеров. Очевидно, что эта утечка не соответствует нашим ожиданиям. Мы сделаем выводы из случившегося и будем лучше в будущем. Мы все вкладываем невероятное количество страсти и энергии в нашу работу, и мы никогда не хотели бы, чтобы этот тяжелый труд был доступен для общественности. Однако, нас ждет еще много интересного, и когда будем готовы, мы поделимся реальными планами с нашими игроками.

В завершение, я ценю всю работу, которую вы вкладываете в Team Xbox, чтобы удивить и порадовать наших игроков. В ближайшие дни и недели давайте сосредоточимся на том, что мы можем контролировать: поддержанию ошеломляющего успеха Starfield, предстоящем запуске невероятной и доступной Forza Motorsport, а также продолжать создавать игры, сервисы и устройства, которыми смогут наслаждаться миллионы игроков.

Фил

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