Слух: Более дешевая колонка Apple на основе SoC MediaTek и без Siri выйдет под брендом Beats

В пятничной новости, посвященной оценке рынка умных колонок Strategy Analytics по итогам первого квартала, мы вскользь упомянули слухи о недорогой версии колонки Apple HomePod. И вот сейчас источники из тайваньских цепочек поставок утверждают, что эта самая колонка выйдет на рынок брендом Beats и будет стоить $200.

Напомним, Apple HomePod оценивается в $350. И, по мнению многих аналитиков, именно высокая цена в первую очередь отпугивает потенциальных покупателей, обращая их взор в сторону конкурирующих устройств Amazon и Google. Напомним, по итогам первого квартала нынешнего года Apple продала лишь 600 тыс. своих колонок, тогда как Amazon за тот же период реализовала 4 млн устройств, а Google – 2,4 млн.

Еще более интересно то, что Apple якобы ведет переговоры с MediaTek касательно поставок SoC для новой АС. Что весьма странно, учитывая применение SoC Apple A8 в нынешней Apple HomePod. Не менее странным выглядит упоминание отсутствия поддержки голосового помощника Siri. То есть, по факту, это будет уже не умная колонка. Зато заявлена поддержка AirPlay 2 для объединения нескольких колонок в одну систему и трансляции потокового звучания с подключенного мобильного устройства. И хотя упоминание SoC MediaTek и отсутствие поддержки Siri делает эту утечку больше похожей на фейк, нельзя полностью исключать вероятность выхода подобного устройства, тем более что речь о бренде Beats.

Источник: 9to5mac