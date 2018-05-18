За первый квартал Apple продала всего 600 000 умных колонок HomePod, тогда как лидер рынка Amazon реализовал 4 млн устройств

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В прошлом месяце Bloomberg сообщило, что Apple снижает объем заказов на производство умных колонок HomePod из-за более низкого спроса, нежели ожидалось. Но все же хотелось бы узнать точные цифры.

Сама Apple, как известно, в своих квартальных отчетах называет только количество проданных смартфонов, планшетов и компьютеров, а продажи всех остальных устройств, включая аксессуары, сводит в одной категории «Прочее». В таких ситуациях на помощь приходят сторонние аналитические компании.

Так вот, согласно подсчетам аналитиков Strategy Analytics, по итогам первого квартала текущего года Apple реализовала всего 600 000 умных колонок HomePod, заняв четвертое место с долей рынка 6%. На пятом – Xiaomi с результатом 200 000 проданных устройств.

Безоговорочным лидером рынка остается компания Amazon, нарастившая продажи своих колонок на внушительные 102%, до 4 млн устройств. Этот результат соответствует доли 43,6%. Второе место занимает Google, которая за отчетный период реализовала 2,4 млн устройств, что соответствует восьмикратному росту продаж и доли 26,5%. Замыкает тройку призеров китайский гигант онлайновой торговли Alibaba с долей рынка 7,6% (700 000 устройств).

За год рынок умных колонок вырос на 278%, до 9,2 млн устройств.

Есть несколько возможных причин, которым Apple HomePod продается хуже остальных. И это не только высокая цена (за свою колонку Apple просит немалые $349), но и жесткая привязка к экосистеме iOS и сервисам компании, а также различные ограничения при использовании HomePod со сторонними сервисами. Это не говоря уже о том, что пользователи, у которых нет iPhone, iPad или Mac, не могут пользоваться HomePod.

Ранее в сети были слухи, что Apple может выпустить уменьшенную и более доступную версию HomePod, чтобы успешнее конкурировать с Amazon Echo и Google Home. Но авторитетный аналитик Минг-Чи Куо считает, что если это и произойдет, то очень нескоро. По его прогнозу, в этом году Apple реализует от 2 до 2,5 млн колонок HomePod, выручив более $1 млрд.

Источник: Strategy Analytics и The Verge