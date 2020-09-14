Слух: Tesla готовит крупное обновление Model 3 — новые рулевое колесо и главный экран, тепловой насос и многое другое





Как известно, Tesla не обновляет свои автомобили классическим способом, предпочитая более иной подход с периодическим внесением аппаратных улучшений в конструкцию и расширением функциональности путем обновлений прошивки по воздуху. Если верить последним слухам из Китая, Tesla планирует обновить свой самый популярный электромобиль — младший седан Model 3, вышедший три года назад.

Как известно, новейший компактный кроссовер Model Y, вышедший на рынок в марте, построен на той же платформе, что и Model 3 (около 75% всех компонентов у этих моделей — взаимозаменяемы). В то же время в Model Y производитель, используя полученный опыт, внедрил немало улучшений и тот во многом превосходит Model 3. Так вот, в потенциальном обновлении производитель намерен перенести некоторые улучшения из Model Y в Model 3, и восстановить паритет по некоторым ключевым особенностям.

Предполагаемые новшества Model 3

Новое рулевое колесо.

Главный экран Center Console версии 2.0.

Новые фары ближнего света и задние габаритные огни.

Электропривод задней двери багажника.

Тепловой насос.

Новые двойные стекла.

Сообщается, что Tesla сначала обновит китайский вариант Model 3, а затем эти же изменения будут внедрены и для Model 3, которые производятся на заводе во Фримонте для всех других рынков, включая Северную Америку.

Конечно, вся эта информация носит неофициальный характер, но в целом такое обновление представляется весьма вероятным, особенно с учетом недавних изменений. Не так давно Tesla обновила передний багажник Model 3, слегка уменьшив его объем. Считается, что Tesla специально высвободила мест под установку теплового насоса, как у Model Y. Кроме того, ранее уже появлялись слухи о новых фарах и электроприводе задней двери багажника. Решение убрать хромированное исполнение Chrome якобы тоже является частью запланированного обновления.

В последнее время Tesla сначала вносит изменения в Model 3, выпускаемые в Китае, а распространяет их на версии для Северной Америки и других рынков. Ранее в этом году Tesla сначала оснастила китайские Model 3 портами USB-C и беспроводной зарядкой, а спустя месяц те же улучшения получили автомобили, производимые в США.

В одном из недавних твитов глава Tesla Илон Маск пообещал множество интересных анонсов на грядущей крупной презентации Battery Day 22 сентября. Возможно, в этот день в числе прочего представят и обновленную Model 3.

Источник: Electrek