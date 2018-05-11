Слухи: ASUS анонсирует геймерский смартфон в рамках семейства Republic of Gamers на выставке Computex 2018

С начала текущего года было представлено два геймерских смартфона — Xiaomi Black Shark и ZTE Nubia Red Magic, однако судя по данным инсайдеров, этот список совсем скоро пополнится новинкой от ASUS. Слухи указывают на то, что тайваньский бренд разрабатывает собственный игровой смартфон в рамках семейства ROG (Republic of Gamers), анонс которого должен состояться уже в начале июня на выставке Computex 2018 в Тайпее.

Точной информации о характеристиках геймерского смартфона ASUS ROG пока нет, при этом нельзя исключать, что компания не станет разрабатывать его с нуля, а возьмет за основу один из существующих смартфонов Zenfone, «прокачав» его мощным процессором (скорее всего это будет Qualcomm Snapdragon 845), 8 ГБ оперативной памяти, экраном с увеличенной частотой обновления изображения (120/144 Гц) и емкой батареей.

Главные конкуренты — ZTE Nubia Red Magic, Xiaomi Black Shark и Razer Phone

Также практически гарантированно новинка получит фирменный дизайн семейства Republic of Gamers в черно-серо-красной цветовой гамме.

Отметим, что фирменное семейство игровых устройств и аксессуаров ROG уже содержит такое количество разнообразных позиций, начиная от видеокарт, ноутбуков и десктопов и заканчивая мышками, наушниками и ковриками, что появление в нем смартфона будет вполне уместным.

Источник: GSMarena