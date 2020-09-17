Слухи: Volkswagen решил продать премиум-бренд Bugatti хорватскому электромобильному стартапу Rimac (взамен Porsche получит почти половину Rimac)





Британский журнал Car Magazine со ссылкой на анонимные источники рассказал, что немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group собирается продать премиальный бренд Bugatti хорватскому стартапу Rimac, который специализируется на создании электрических суперкаров. Якобы руководство концерна одобрило сделку еще на прошлой неделе и остается только чтобы ее подтвердил наблюдательный совет VAG. Подтверждения сделки от официальных источников нет, однако если задуматься, то логика в этом решении есть.

По словам инсайдеров, таким образом Volkswagen убивает двух зайцев одновременно. Во-первых, он избавляется от подразделения с единичными продажами, которое не приносит много доходов (если вообще не работает в убыток). Во-вторых в обмен на Bugatti немцы получат практически половину стартапа Rimac, который работает в весьма перспективном сегменте.

В свою очередь для стартапа Rimac это возможность вдохнуть новую «электрическую жизнь» в Bugatti и увеличить продажи и доход за счет известного исторического бренда, который традиционно отличается впечатляющим ценником.

Предполагается, что передача бренда Bugatti будет осуществлена в обмен на акции Rimac, которые достанутся Porsche. Напомним, что в 2018 году компания Porsche (входящая в состав Volkswagen Group) приобрела 10% акций производителя электромобилей Rimac, а спустя год довела свою долю до 15,5%. По слухам, немцы хотят довести свою долю в Rimac до 49%, а это теоретически означает, что она рассчитывает обменять Bugatti на 33,5% акций Rimac. Для Porsche это дополнительная возможность получить доступ к технологиям Rimac.

Источник: Motor1