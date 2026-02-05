tradfi
Spotify додав переклади пісень для всіх користувачів, в Premium — доступні в офлайні

Олександр Федоткін

Spotify додав переклади пісень для всіх користувачів, в Premium — доступні в офлайні
Spotify оновлює низку функцій, включно з можливістю перекладу текстів пісень для всіх користувачів.


Власники Premium-підписки отримають доступ до текстів пісень в офлайні. Також сервіс доопрацьовує та поліпшує користувацький інтерфейс. Тепер достатньо просто торкнутись значку перекладу на картці з піснею, щоб її текст за замовчанням переклався на зручну і звичну для користувача мову.

Spotify вперше представив функцію перекладу текстів пісень у 2022 році, однак тоді це охоплювало усього лише близько 25 країн, серед яких були Бразилія, Мексика, Індія, Індонезія, Таїланд, Філіппіни та В’єтнам. Напередодні запуску функції по всьому світу сервіс проводив широке тестування. Зокрема, у листопаді минулого року було дозволено перекладати тексти пісень нового альбому (LUX) виконавиці Розалії в таких країнах, як США та Іспанія. 

Тепер тексти завантажуватимуться під час збереження пісні та її відтворення в офлайн-режимі. Однак ця функція буде доступна лише за наявності Premium-підписки. Попередній перегляд текстів пісень тепер знаходитиметься на екрані “Зараз відтворюється”. Слова з’являтимуться безпосередньо під обкладинкою альбому або коротким відео під час відтворення треку. Як запевняють у Spotify за результатами тестування, це допомагає користувачам легше взаємодіяти з текстами пісень. Як і раніше, фрагментами текстів можна ділитись у соцмережах прямо з цього екрану. Оновлення поширюється на всіх безплатних та преміумкористувачів на мобільних пристроях та планшетах. 


Останнім часом Spotify випустив чимало оновлень. Минулого місяця сервіс розширив функцію обміну повідомленнями, додавши групові чати. Також запустили функцію “Активність прослуховування”, яка дозволяє бачити, що слухають ваші друзі в режимі реального часу. 

Ми писали, що минулоріч Spotify дозволив переносити плейлисти з інших музичних сервісів прямо в мобільному застосунку завдяки інтегрованому онлайн‑сервісу TuneMyMusic. Сервіс також почистив власну платформу від згенерованих ШІ неякісних треків, видаливши 75 млн композицій.

Джерело: Neowin

