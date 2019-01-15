Смартфон Galaxy S10 X с поддержкой 5G будет стоить от $1424 (в 2 раза дороже базовой версии Galaxy S10 Lite)

Как мы уже знаем, официальная презентация новой линейки флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 состоится 20 февраля в рамках специального мероприятия 2019 Unpacked в Сан-Франциско.

Как ожидается, Samsung покажет сразу 3 различные модификации флагмана: сам Galaxy S10, уменьшенную версию Galaxy S10 E, более крупную версию Galaxy S10 Plus. Кроме того, в разработке находится ещё одна версия Galaxy S10, которая поддерживает новый стандарт связи 5G. Очередная утечка частично проливает свет на эту модель.

Если верить утечке, то новый флагманский смартфон Samsung с поддержкой 5G получит название Galaxy S10 X. Первоначально устройство поступит в продажу в Южной Корее. Там его можно будет купить, начиная с марта. Позже новинка выйдет и на другие рынке, где будут внедрены сети 5G.

Причём, модель Galaxy S10 X будет отличаться более высокой ценой по сравнению с другими версиями Galaxy S10. Например, если сравнивать с базовой версией Galaxy S10 Lite, то увеличение стоимости будет 2-кратным. По предварительным данным, цена Samsung Galaxy S10 X в Южной Корее будет находиться в диапазоне от 1,6 млн вон ($1424) до 1,8 млн вон ($1602), в то время как стоимость Galaxy S10 E поступит в продажу по цене от 800 тыс. вон ($712) до 900 тыс. вон ($801).

Помимо поддержки связи 5G модель Samsung Galaxy S10 X будет отличаться и рядом других характеристик. Сообщается, что она получит сразу 6 камер (4 на задней панели и 2 на лицевой панели), 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей, батарею ёмкостью 5000 мАч, 10 ГБ ОЗУ и встроенное хранилище ёмкостью 1 ТБ.

Источник: gizchina