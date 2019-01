Официально: Samsung Galaxy S10 представят 20 февраля

Слухи о том, что в этом году Samsung не станет дожидаться открытия отраслевой выставки Mobile World Congress 2019 и представит флагманский смартфон Samsung нового поколения – Galaxy S10 – на несколько дней раньше, полностью подтвердились. Спустя несколько часов после того, как известный инсайдер Ice Universe сообщил, что серия флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10 будет представлена 20 февраля этого года в Сан-Франциско, эти дата и место были подтверждены самим южнокорейским производителем. То есть, теперь поклонники Samsung могут смело отмечать в своих календарях дату 20 февраля – именно в этот день пройдет очередное мероприятие из серии Samsung Galaxy UNPACKED, посвященное анонсу Galaxy S10.

Опубликованный Samsung первый тизер недвусмысленно указывает на название юбилейной модели серии и теперь можно не сомневаться, что новый Galaxy S получит цифру 10 в обозначении. Впрочем, на этот счет и до этого момента не было особых сомнений. Также тизер позволяет предположить, что премьеру Galaxy S10 может сопроводить анонс столь ожидаемой сгибаемой модели Galaxy F (линия по центру, разделяющая изображение в цифру 0 на две части). Впрочем, возможно, это намек на что-то другое.

К настоящему времени утечек и слухов о Galaxy S10 накопилось уже очень много. Предварительно, в рамках серии Galaxy S10 компания Samsung представит три основные модели — Galaxy S10 Lite (Beyond 0), Galaxy S10 (Beyond 1) и Galaxy S10+ (Beyond 2), а также дополнительную версию Galaxy S10+ 5G (Beyond X) с поддержкой сотовых сетей пятого поколения.

Младшая модель Samsung Galaxy S10 Lite, которая может в итоге называться S10 E, получит плоский экран диагональю 5,8 дюйма без выреза под фронтальную камеру, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и сдвоенную основную и одинарную фронтальную камеры. Привычные модели Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy S10+, идущие на смену нынешним S9 и S9+ будут отличаться диагональю экранов (6,1 против 6,44 дюйма), а также камерами (S10+ достанется тройная основная и двойная фронтальная, а S10 — сдвоенная и одинарная соответственно). Также эти модели получат ультразвуковые подэкранные сканеры отпечатков пальцев. Наиболее продвинутая модель Galaxy S10+ 5G получит крупный изогнутый экран диагональю 6,7 дюйма, четверную основную и сдвоенную фронтальную камеры, а задняя панель у нее будет керамической, а не стеклянной.

Несколькими новостями ранее мы публиковали сведения о емкости АКБ всех моделей Galaxy S10. Отметим, что все вышеописанные характеристики основаны на слухах и утечках, то есть являются предварительными. Но, как показывает опыт предыдущих лет, зачастую на данном этапе осечки случаются крайне редко.

Предыдущие слухи указывали, что предзаказы на Galaxy S10 откроют в день анонса, фактические продажи начнутся 8 марта, а цены могут достичь $1765 за топовую модель Galaxy S10+.

Источник: Samsung