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Смартфон Huawei P40 lite E с тремя камерами, SoC Kirin 710F и HMS можно будет купить с 25 марта по специальной цене 3999 грн

Смартфон Huawei P40 lite E с тремя камерами, SoC Kirin 710F и HMS можно будет купить с 25 марта по специальной цене 3999 грн

Смартфон Huawei P40 lite E с тремя камерами, SoC Kirin 710F и HMS можно будет купить с 25 марта по специальной цене 3999 грн


Компания Huawei P40 lite E сообщила о выходе на украинский рынок нового смартфона Huawei P40 lite E. Данная новинка ориентирована на пользователей, которые предпочитают мобильную фотографию.

Смартфон Huawei P40 lite E оснащён 6,39-дюймовым Punch FullView дисплеем с разрешением HD+ (1560х720 точек, соотношение сторон 19.5:9) и 8-ядерным процессором Huawei Kirin 710F с частотой до 2,2 ГГц. Аппарат несёт на борту 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флэш-памяти и отдельный слот (в дополнение к двум слотам для SIM-карт) для карты памяти microSD ёмкостью до 512 ГБ. Устройство также содержит батарею ёмкостью 4000 мАч и поддерживает зарядку с передачей 10 Вт энергии. Для подзарядки аккумулятора служит порт miscoUSB.

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Новая модель содержит блок камер с тремя камерами: основной 48-мегапиксельной (1/2-дюймовый датчик) с объективом f/1.8 для; ультраширокоугольной 8-мегапиксельной с углом обзора 120 градусов; вспомогательной 2-мегапиксельной для имитации эффекта боке. Камера поддерживает функцию ночной съемки со стабилизацией в ручном режиме с выдержкой до шести секунд. Также поддерживается режим HDR, интеллектуальное распознавание сцен, которая определяет более 500 условий съемки. Фронтальная камера разместилась в отверстии дисплея, которое расположено в верхнем левом углу экрана. Она выполнена на базе 8-мегапиксельного сенсора. Фронтальная камера поддерживает функцию распознавания лица Face Unlock 2.0. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Смартфон Huawei P40 lite E с тремя камерами, SoC Kirin 710F и HMS можно будет купить в Украине по цене от 4000 грн

Аппарат работает под управление операционной системы EMUI 9.1 (на основе Android 9). Смартфон поставляется с предустановленным магазином приложений Huawei AppGallery, который является частью новой экосистемы Huawei Mobile Services. Как заявляет производитель, все необходимые приложения для удобного пользования устройством уже есть в AppGallery.

Также отмечается, что на Huawei P40 lite E распространяется бесплатный VIP-сервис, включающий: настройку профиля Huawei ID, перенос данных со старого смартфона на новый с помощью приложения Phone Clone, консультацию по установке приложений, предоставление дополнительного облачного хранилища в Huawei Cloud (5 стандартных ГБ + 15 ГБ в год). Сервис доступен однократно бесплатно в течение 12 месяцев с даты приобретения смартфона во всех сервисных центрах Huawei.

Смартфон Huawei P40 lite E с тремя камерами, SoC Kirin 710F и HMS можно будет купить в Украине по цене от 4000 грн

Новый смартфон Huawei P40 lite E появится в продаже в украинской розничной сети с 25 марта. В рамках специального предложения до 12 апреля включительно новинку можно будет приобрести по промоцене 3999 грн. Устройство в двух цветах: «Черный» (Midnight Black) и «Полярное сияние» (Aurora Blue).

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