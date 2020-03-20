Смартфон Huawei P40 lite E с тремя камерами, SoC Kirin 710F и HMS можно будет купить с 25 марта по специальной цене 3999 грн

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Компания Huawei P40 lite E сообщила о выходе на украинский рынок нового смартфона Huawei P40 lite E. Данная новинка ориентирована на пользователей, которые предпочитают мобильную фотографию.

Смартфон Huawei P40 lite E оснащён 6,39-дюймовым Punch FullView дисплеем с разрешением HD+ (1560х720 точек, соотношение сторон 19.5:9) и 8-ядерным процессором Huawei Kirin 710F с частотой до 2,2 ГГц. Аппарат несёт на борту 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флэш-памяти и отдельный слот (в дополнение к двум слотам для SIM-карт) для карты памяти microSD ёмкостью до 512 ГБ. Устройство также содержит батарею ёмкостью 4000 мАч и поддерживает зарядку с передачей 10 Вт энергии. Для подзарядки аккумулятора служит порт miscoUSB.

Новая модель содержит блок камер с тремя камерами: основной 48-мегапиксельной (1/2-дюймовый датчик) с объективом f/1.8 для; ультраширокоугольной 8-мегапиксельной с углом обзора 120 градусов; вспомогательной 2-мегапиксельной для имитации эффекта боке. Камера поддерживает функцию ночной съемки со стабилизацией в ручном режиме с выдержкой до шести секунд. Также поддерживается режим HDR, интеллектуальное распознавание сцен, которая определяет более 500 условий съемки. Фронтальная камера разместилась в отверстии дисплея, которое расположено в верхнем левом углу экрана. Она выполнена на базе 8-мегапиксельного сенсора. Фронтальная камера поддерживает функцию распознавания лица Face Unlock 2.0. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Аппарат работает под управление операционной системы EMUI 9.1 (на основе Android 9). Смартфон поставляется с предустановленным магазином приложений Huawei AppGallery, который является частью новой экосистемы Huawei Mobile Services. Как заявляет производитель, все необходимые приложения для удобного пользования устройством уже есть в AppGallery.

Также отмечается, что на Huawei P40 lite E распространяется бесплатный VIP-сервис, включающий: настройку профиля Huawei ID, перенос данных со старого смартфона на новый с помощью приложения Phone Clone, консультацию по установке приложений, предоставление дополнительного облачного хранилища в Huawei Cloud (5 стандартных ГБ + 15 ГБ в год). Сервис доступен однократно бесплатно в течение 12 месяцев с даты приобретения смартфона во всех сервисных центрах Huawei.

Новый смартфон Huawei P40 lite E появится в продаже в украинской розничной сети с 25 марта. В рамках специального предложения до 12 апреля включительно новинку можно будет приобрести по промоцене 3999 грн. Устройство в двух цветах: «Черный» (Midnight Black) и «Полярное сияние» (Aurora Blue).