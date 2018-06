Смартфон OPPO Find X получит дисплей без выреза, занимающий 93,8% лицевой панели

В скором времени компания OPPO намерена вывести на рынок новый полноэкранный смартфон под названием Find X. Пока что в интернете циркулируют противоречивые слухи относительно наличия выреза в верхней части дисплея, зато однозначно известно, что экран в этой модели занимает более 90% лицевой поверхности. Об этом сообщала сама компания, хотя и не уточняла точного соотношения. А теперь в Twitter Ice Universe был опубликован постер, в котором утверждается, что в Find X применяется дисплей, занимающий 93,8% лицевой панели. Это больше, чем у модели Vivo NEX (91,24%).

Судя по опубликованному изображению, смартфон OPPO Find X всё же содержит дисплей без выреза. При этом практически нет рамок с трёх сторон экрана. Лишь в нижней части имеется небольшая рамка. По данным китайского регулятора TENAA, данная модель содержит дисплей диагональю 6,4 дюйма с поддержкой 2K разрешения 2340х1080 точек. Соотношение сторон составляет 19,5:9. Устройство имеет размеры 156,7х74,3 мм.

The screen area ratio of OPPO Find X is 93.8% pic.twitter.com/PMnppvACRu

— Ice universe (@UniverseIce) 16 июня 2018 г.