Xiaomi представила в Европе Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro с пентакамерой на 108 Мп, а заодно и Redmi Note 8T с NFC





Как и ожидалось, Xiaomi сегодня на специальном мероприятии в Мадриде представила смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro — международные версии дебютировавших вчера в Китае CC9 Pro и CC9 Pro Premium Edition, а вместе с ними и новую модель линейки Redmi Note 8. Конечно же, речь о модели Redmi Note 8T, «правильной» версии базовой модели Redmi Note 8, выпущенной в Китае несколькими месяцами ранее вместе со старшей Redmi Note 8 Pro. Последняя, напомним, уже месяц как продается в Украине.

Итак, начнем с Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro. Заново приводить все характеристики первого смартфона со 108-мегапиксельной пенкамерой особого смысла нет, поскольку мы все подробно расписали в нашем вчерашнем анонсе по итогам китайской презентации CC9 Pro и CC9 Pro Premium Edition, а различий никаких нет. Тем не менее, в галерее ниже собрали для вас некоторые особо показательные слайды европейской презентации. Да, Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro различаются ровно так, как CC9 Pro и CC9 Pro Premium Edition — объективом в главном 108-Мп модуле (с семью или восемью линзами).

А теперь к самому главному — срокам продажи и ценам. Продажи новинки стартуют в Испании 15 ноября, а в других странах Европы она появится в ближайшие несколько недель. Mi Note 10 предлагается за 549 евро в версии с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, а Mi Note 10 Pro в версии с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти оценен в 649 евро. Европейские цены традиционно выше китайских.

Европейский Redmi Note 8T имеет точно такие же характеристики, как китайский Redmi Note 8, но также модуль NFC для бесконтактных платежей. А еще в стандартном комплекте поставки Redmi Note 8T покупатели найдут блок питания для быстрой зарядки устройства мощностью 18 Вт, которого нет в комплекте поставки Redmi Note 8. В остальном, повторимся, параметры не отличаются: SoC Snapdragon 665, экран диагональю 6,3 дюйма разрешением 2340х1080, который занимает 90% площади лицевой панели, квадрокамера с сенсорами разрешением 48, 8, 2 и 2 Мп, 13-мегапиксельная селфи-камера, аккумулятор на 4000 мА•ч и инфракрасный порт.

Рекомендованная цена Redmi Note 8T для европейской розницы — 199 евро за версию с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Продажи в Испании и Италии стартуют с 8 ноября, во Франции — с 13 ноября, в Германии с 15 ноября.

В Украине Note 10 будет предлагаться за 14 500 либо 16 000 грн. И хотя эти цены ниже европейских, не сказать, что они радуют, смартфон выглядит переоцененным на фоне конкурирующих предложений. Продажи стартуют 21 ноября.

Источник: Xiaomi