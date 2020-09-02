Смартфон с двумя дисплеями LG Wing засветился в новом официальном видео

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Компания LG впервые публично подтвердила подготовку к выпуску смартфона с двумя дисплеями, который ранее фигурировал в слухах и утечках под названием Wing. Компания разместила на своём YouTube-канале короткий тизерный ролик с этим устройством.

Ролик демонстрирует вращение основного дисплея и дополнительный дисплей. В раскрытом состоянии смартфон приобретает Т-образную форму. Никакие подробности об устройстве в ролике не раскрываются. Однако из видео становится понятно, что официальная презентация новинки запланирована на 14 сентября.

В дополнительном пресс-релизе LG заявляет, что новое устройство станет частью инициативы и категории продуктов под названием Explorer Project. Этот проект призван «обеспечить столь необходимое любопытство и азарт в мобильном секторе», и «он будет сосредоточен исключительно на удобстве использования, которое проявляется в инновационных разработках». Между тем, недавно выпущенная модель Velvet станет частью универсальной линии (Universal Line) LG.

Ранее сообщалось, что смартфон LG Wing получит два дисплея – один над другим. При этом основной блок дисплея можно повернуть на 90 градусов по отношению к вспомогательному дисплею, в результате чего получится Т-образное устройство с двумя экранами. Возможными вариантами использования могут быть просмотр широкоэкранного видео в портретной ориентации при удерживании одной рукой или обеспечение полноэкранной навигации при управлении автомобилем с одновременным отображении органов управления воспроизведением музыки.

Источник: The Verge