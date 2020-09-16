Смартфон Tecno Spark Power 2 Air: 7-дюймовый дисплей, стереодинамики, батарея на 6000 мАч и цена $115

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Модельный ряд смартфонов компании Tecno пополнился новым устройством начального уровня под названием Spark Power 2 Air, которое, тем не менее, обладает некоторыми интересными характеристиками. В частности, данное устройство оснащено большим 7-дюймовым дисплеем, который занимает более 90% поверхности лицевой панели, но разрешение изображения составляет лишь HD+ (1640х720 точек). Максимальная яркость изображения заявлена на уровне 480 нит. Ещё одной интересной особенностью является наличие стерео динамиков, так что эта модель может использоваться для просмотра мультимедийного контента.

Смартфон Tecno Spark Power 2 Air содержит 4-ядерный процессор MediaTek Helio A22 с частотой 2,0 ГГц и GPU PowerVR GE6320/ Чипсет дополнен оперативной памятью объёмом 3 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 32 ГБ. Поддерживается возможность установки карты памяти microSD ёмкостью 256 ГБ в полноценный тройной слот. Аппарат поддерживает Dual LTE, VoLTE, стандарты беспроводной связи Wi-Fi 5 ac и Bluetooth 5.0. Новинка комплектуется батареей ёмкостью 6000 мАч, которая обеспечивает до 13 часов работы без подзарядки при запуске игр или до 15 часов – при воспроизведении видео. В качестве операционной системы используется версия Android 10 с оболочкой HiOS 6.1.

На задней панели смартфона Tecno Spark Power 2 Air расположен блок из четырёх камер. Главный модуль выполнен на базе 13-мегапиксельного сенсора и дополнен объективом с диафрагмой f/1.8. Ещё пользователям предлагаются два 2-мегапиксельных модуля: макро модуль и модуль для определения глубины сцены. Последний четвёртый модуль позиционируется как «объектив ИИ». Камеру дополняет счетверённая LED вспышка. В каплеобразном вырезе дисплея расположена 8-мегапиксельная камера.

Смартфон Tecno Spark Power 2 Air поступит в продажу с 20 сентября по рекомендованной розничной цене около $115. На выбор пользователей предлагаются варианты цветового исполнения корпуса Cosmic Shine и Ice Jadeite (синий и зелёный).

Отметим, в модельном ряду производителя имеет также версия Tecno Spark Power 2. Она предлагает более производительный 8-ядерный процессор Mediatek MT6762 Helio P22, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флэш-памяти и 5-мегапикслеьный сверхширокоугольный модуль (вместо «объектива ИИ»). Дисплей и батарея остались теми же. Эта модель уже доступна в продаже на протяжении нескольких месяцев по цене около $135.

Источник: gsmarena