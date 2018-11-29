Смартфон Vivo Nex 2 получит два дисплея, тройную камеру и кольцеобразную LED подсветку

В интернете появилось сразу несколько утечек фотографий грядущего смартфона Vivo Nex 2, который придёт на смену модели Nex S, оснащённой выдвижной камерой. Судя по имеющейся информации, новая модель также получит ряд оригинальных функций и возможностей.

Отмечается, что смартфон Vivo Nex 2 получила сразу два дисплея, аналогично устройству Nubia X. Это позволило оснастить новинку полноэкранным дисплеем с минимальными рамками. Сканер отпечатков пальцев, судя по всему, расположен под основным дисплеем. Дополнительный экран на задней панели поможет, когда нужно сделать автопортрет или пообщаться с кем-то при помощи видео звонка. Таким образом, производитель смог отказаться от использования камеры на лицевой панели, а для любой съёмки используется более функциональная основная камера.

Что касается самой камеры, то она получила тройную конфигурацию модулей и достаточно оригинальное кольцо RGB LED подсветки Lunar Ring. Два из трёх объективов камеры размещены внутри этого кольца. При этом камера имеет отдельную LED вспышку. Вероятно, кольцо служит для визуального информирования о наличии уведомлений. Также нельзя исключать, что оно может использоваться для более равномерного освещения при съёмке портретов.

Как ожидается, презентация смартфона Vivo Nex 2 состится в декабре.

Источник: The Verge