Смартфоны паразитируют на их владельцах, — с точки зрения теории эволюции

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Австралийские ученые утверждают, что смартфоны, без которых трудно обходиться подавляющему большинству современных людей, одновременно стали нашим главным паразитом.

Как отмечают Рейчел Браун — директор Центра философии наук и доцент философии Австралийского национального университета, и Роб Брукс — профессор эволюции Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, смартфоны паразитируют на личном времени их владельцев, концентрируют на себе значительную часть их внимания и используют персональные данные в интересах технологических компаний и рекламодателей.

На протяжении всей истории человечества, вши, блохи, ленточные черви были неотъемлемыми спутниками людей. Однако в наше время главным паразитом стало гладкое устройство под названием смартфон, которое вызывает привыкание по самой своей природе. Биологи определяют паразита, как вид, который получает значительную выгоду от близких отношений с другим видом — хозяином, тогда как сам хозяин страдает от этого.

Смартфоны радикально изменили жизнь людей, облегчив ее с одной стороны, и сделав многих заложниками бесконечного скроллинга соцсетей с другой. Пользователи с зависимостью от собственных смартфонов страдают из-за нехватки сна, разрыва тесных отношений с реальностью и эмоциональных расстройств.

Ученые приводят в пример бактерии в кишечнике, которые могут существовать и размножаться только там, потребляя питательные вещества, которые через него проходят. Однако при этом эти бактерии усиливают иммунитет и улучшают пищеварение. Такие взаимоотношения называются мутуализмом.

Так же отношения людей со смартфонами начинались как мутуализм, однако очень стремительно стали паразитическими. В природе такое тоже довольно часто случается.

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Ряд популярных приложений в смартфонах в большей степени служит интересам компаний-производителей и рекламодателей. Эти приложения подталкивают владельцев смартфонов к соответствующему поведению, заставляя скролить страницы соцсетей и других платформ в интернете, жать на рекламные ссылки и находиться в состоянии постоянного возмущения.

Информацию о поведении пользователей во время скроллинга используют для дальнейшей эксплуатации этих людей. Телефон может служить помощником в соблюдении распорядка дня, помогая уделять внимание физическим упражнениям, или близким людям, но только с целью использовать эту информацию и еще лучше подстроиться под владельца, чтобы еще эффективнее манипулировать его вниманием.

Как отмечают австралийские исследователи, эволюция демонстрирует, что ключевыми являются две вещи: способность обнаруживать эксплуатацию, когда она имеет место, и способность реагировать на нее. В случае со смартфонами это гораздо сложнее.

Многие люди начали полагаться на смартфоны для выполнения ежедневных задач. Вместо самостоятельного запоминания фактов, они перекладывают это на цифровые устройства. Это может приводить к негативным изменениям в нашем познании и памяти. Мы зависим от наличия камеры для фиксации событий жизни или просто записи того, где мы припарковали машину. Это одновременно расширяет и ограничивает нашу память о событиях.

Государственные институты и технологические компании пытаются еще больше углубить зависимость людей от смартфонов, предлагая предоставление услуг онлайн через мобильные приложения. Как только человек берет телефон, чтобы получить доступ к банковским счетам или государственным услугам, он проигрывает, утверждают австралийские исследователи.

Они предлагают законодательно ограничивать функции приложений, которые вызывают привыкание пользователей и дальнейшую зависимость. Как, например, в Австралии правительство запретило несовершеннолетним использование соцсетей. Кроме этого ученые призывают ограничить сбор и продажу персональных данных пользователей рекламодателям.

Материал был опубликован в журнале Australasian Journal of Philosophy

Источник: The Conversation; ZMEScience

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