Глава Nothing Карл Пей: Apple уже не креативна, в будущих смартфонах останется одно приложение

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Карл Пей из Nothing рассказал о своем видении развития рынка смартфонов и технологий в более широком понимании, в частности ИИ, а также о месте в будущем его компании.

В интервью Wired Карл Пей размышлял о том, как изменятся гаджеты в будущем, как правильно и неправильно внедрять новые технологии и какое место в процессе занимает его сравнительно небольшой стартап. Он назвал Nothing «единственным стартапом в отрасли» — остальной рынок — это крупные корпорации. Пей говорит, что в такой среде у бренда есть единственный путь к успеху: быть креативным и знать свою аудиторию. В качестве примера он привел Apple — какой компания была когда-то, но не сейчас.

«Лично меня очень вдохновляла Apple, когда я был младше — первый iPod, первый iPhone — именно поэтому я работаю в этой области. Но теперь креативные компании прошлого стали очень большими и корпоративными, и они больше не слишком креативны. Они больше не вдохновляют молодое поколение», — сказал Карл Пей.

Большим преимуществом Пей считает программное обеспечение. Он говорит, что рынок смартфонов становится скучным, и только Nothing вносит в него разнообразие. Технологии должны быть интересными, а не просто подаваться как факт. Здесь Пей снова вспомнил Apple, а именно первые iPod и iPhone. Он привел пример iPod, который был не просто MP3-плеером с жестким диском, о котором все говорили в то время, но и удобным гаджетом, соединенным с удобным ПО и онлайн-сервисом iTunes — и поэтому выиграл. Но сейчас все идет не так.

«В этом отношении сегодняшняя Apple очень отличается от той Apple, которая была в мои молодые годы. В прошлом году они рассказали очень громкую историю об Apple Intelligence. Теперь, год спустя, это не более чем несколько сгенерированных эмодзи. Поэтому это вызвало большой скептицизм у потребителей».

Карл Пей не верит в технологии ради технологий — они должны давать пользователю удобство, преимущество и полезные возможности. Руководитель «прошел» современные тенденции в области ИИ, рыночных экспериментов с устройствами, которые, по его мнению, «не взлетят» прямо сейчас.

«Я думаю, что способ использования устройств изменится в будущем. В краткосрочной перспективе я не думаю, что мы увидим реальное распространение новых форм оборудования. Люди пробуют разные вещи, такие как умные очки и Humane AI Pin, но я не верю в эти форм-факторы сейчас, потому что рынок так мал. Умные очки продаются примерно 1 млн единиц в год, а такие устройства, как AI Pin, — около 5000 единиц в год. Смартфоны же продаются примерно миллиардом единиц в год».

В распространении технологии ИИ CEO Nothing пока не видит альтернативы смартфонам. Они распространены, универсальны, содержат много данных пользователя и окружающего мира, что является неплохой базой для ИИ и персонализации.

«Мы используем смартфоны для всего, и ключ к хорошему искусственному интеллекту — это данные. Я не думаю, что какое-либо другое устройство будет так важно для искусственного интеллекта, как смартфон, в ближайшем будущем».

Но Пей предполагает, что за время до 10 лет (не так быстро, как все сейчас хотят) способ использования смартфонов полностью изменится. Вместо использования отдельных приложений и многих механических шагов пользователя, операционная система смартфона просто будет делать то, что он хочет, и будет помогать, когда это необходимо.

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«Это кардинально изменится. Я считаю, что в будущем весь телефон будет иметь только одно приложение — и это будет операционная система. ОС будет хорошо знать своего пользователя и будет оптимизирована для него. … Следующим шагом после персонализации на основе данных, по моему мнению, является автоматизация. То есть система знает вас, знает, кто вы и знает, чего вы хотите. Например, система знает вашу ситуацию, время, место и график, и она предлагает, что вам следует делать. …. В будущем ваш телефон будет предлагать, что вы хотите сделать, а затем делать это автоматически за вас».

Карл Пей говорит, что кроме технологий важно предложить миру что-то эмоциональное. Nothing изучает современные тенденции, в частности развитие ИИ и умных очковчтобы предложить пользователям собственные «киллер-фичи» в нужный момент, в плотном конкурентном окружении.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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