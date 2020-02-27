Смартфоны Realme официально появятся в Украине





Основанная только в 2018 году китайская компания Realme уже успела выйти на ряд европейских рынков с довольно функциональными смартфонами и агрессивной ценовой политикой, явно нацеленной на конкуренцию с Xiaomi. В этом году производитель решил расширить географию своего присутствия и выйти на украинский рынок. Его продажами в нашей стране будет заниматься интернет-магазин «Цитрус», который обещает представить весь ассортимент Realme. На сегодняшний день это смартфоны, наушники, фитнесс-браслеты и разнообразные аксессуары. Смартфоны Realme должны поступить в продажу в Украине уже 4 марта.

Стоит отметить, что хотя это и довольно молодая китайская компания, бренд Realme давно использовался производителем смартфонов Oppo. Он был специально выделен в отдельную бизнес-единицу 4 мая 2018 года в китайский День молодёжи, чтобы, собственно, и покрыть аудиторию молодых пользователей. Основателем и руководителем Realme стал Скай Ли (Sky Li), бывший вице-президент Oppo. Таким образом, новая компания также является дочерним предприятием корпорации BBK Electronics, которая, кроме брендов Oppo и Realme, также владеет Vivo, iQOO и OnePlus.

На старте продаж в Украине будет представлено следующие смартфоны Realme для ключевых ценовых сегментов: флагман Realme X2 Pro 8/128 ГБ за 12 тыс грн, Realme XT 8/128 ГБ за 7,5 тыс грн, Realme 5 Pro 4/128 ГБ за 5,5 тыс грн и бюджетная модель Realme C2 2/32 ГБ за 2,8 тыс грн. Кроме этого, в продаже должны появиться три модели беспроводных наушников: Realme Buds II, Realme Buds Wireless и полностью беспроводные Realme Buds Air.

Учитывая позиционирование и ценовую политику в Украине Realme также будет в первую очередь нацелен на конкуренцию с компанией Xiaomi, которая в последние несколько лет смогла завоевать большую популярность. Но в любом случае украинские потребители должны от этого только выиграть.