Смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro получат дисплеи различных размеров, но батарею одинаковой ёмкости на 4170 мАч





Ожидается, что в этом году смартфон Samsung Galaxy Note10 претерпит радикальные изменения по сравнению с предыдущей моделью Note9, так как ожидается выпуск сразу двух версий Note – впервые с Note 4 и Note Edge.

По данным «заслуживающих доверия источников», модели Galaxy Note10 и Note10 Pro получат номера SM-N975 и SM-N976, соответственно. Предыдущие утечки предполагали, что одна из моделей будет поддерживать связь 4G, а вторая – 5G.

Как сообщает источник, смартфон Samsung Galaxy Note10 содержит 6,4-дюймовый Dynamic AMOLED дисплей, встроенное хранилище ёмкостью 128 ГБ и батарею ёмкостью 4170 мАч. Более крупная версия Galaxy Note10 Pro получила 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED дисплей, но сохранила ту же батарею ёмкостью 4170 мАч. Зато ёмкость встроенного хранилища может варьироваться в диапазоне от 256 ГБ до 1 ТБ. Учитывая, что более крупный дисплей требует больше энергии, автономность старшей модели, скорее всего, будет немного меньше. Предполагается, что оба устройства будут комплектоваться процессором Snapdragon 855 или Exynos 9825, в зависимости от региона продаж. Среди прочего сообщается о наличии тройной (возможно даже четверной) основной камеры с вертикальной ориентацией, сканера отпечатков пальцев под дисплеем и отверстия в дисплее для фронтальной камеры. При этом отверстие расположится в верхней части по центру, а не сбоку, как было ранее. Однако новые сведения утверждают, что Note10 не получит поддержки быстрой зарядки с передачей 45 Вт энергии, как утверждали предыдущие утечки. Теперь говорится о передаче 25 Вт энергии. Это всё равно шаг вперёд по сравнению зарядными устройствами мощностью 15 Вт, которые использовались в серии Note с 2014 года.

Дополнительно упоминаются ещё две модели Galaxy Note10: SM-N970 и SM-N971. Однако нет сведений о том, что это за устройства и чем они отличаются от тех, которые были указаны выше.

Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy Note10 должен состояться в августе, предположительно, 10 числа.

Источник: gsmarena