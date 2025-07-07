Sony прекратила продажи Xperia 1 VII из-за технической неисправности

На бумаге Xperia 1 VII выглядит как отличный смартфон для фанатов фото, видео и всего, что связано с брендом Sony. Он предлагает мощный чип Snapdragon 8 Elite и другие флагманские характеристики. Но что-то пошло не так. Телефон просто начал внезапно выключаться или перезагружаться. Без видимых причин, предупреждения, просто как ему заблагорассудится.

Сначала казалось, что эта проблема касается только японских моделей. Несколько дней назад Sony официально объявила о прекращении продаж Xperia 1 VII в Японии, при этом указав на четыре конкретные модели. Все четыре версии являются японскими. Это потенциально указывает на то, что проблема ограничилась Японией. Это мог быть локальный сбой, связанный со специфической функцией — например, японской платежной системой Osaifu-Keitai. Однако сейчас кажется, что эти выводы были ошибочными.

Впоследствии Sony расширила «зону турбулентности» — временно остановила продажи Xperia 1 VII еще и в Тайване и Гонконге. Причем тексты пресс-релизов — слово в слово, как и в Японии.

Еще тревожнее стало после того, как в европейских онлайн-магазинах Sony исчезли все варианты модели Xperia 1 VII — в Великобритании, Германии и Испании телефон теперь значится как «Нет в наличии».

Официальных заявлений по Европе пока нет, но выглядит так, что Sony молча убрала смартфон из продажи, возможно, чтобы не раздувать скандал. Внезапные выключения могли быть не только локальной проблемой, а чем-то более глубоким — например, аппаратной неисправностью.

Что именно не так с Xperia 1 VII, компания пока не объясняет. Но если даже для консервативной Sony ситуация дошла до массовых приостановок продаж — это уже сигнал не в пользу устройства. Особенно обидно, что это флагман, и не из дешевых. Такая история — как минимум пощечина по репутации.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Пока остается ждать официального объяснения Sony. И надеяться, что владельцы уже купленных Xperia 1 VII не окажутся один на один с превращением смартфона в дорогой кирпич. Если вы присматривались к новинке — лучше подождать. Потому что пока впечатления от флагмана не «вау», а скорее «ой».

Источник: notebookcheck