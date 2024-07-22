«Смерчи» / Twisters открылся с рекордными $80,5 млн — самый кассовый дебют для фильма-катастрофы в США

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«Смерчи» превзошли прогнозы во внутреннем прокате, но отметились скромной международной кассой — однако это не помешало ленте оформить лучший дебют среди всех фильмов-катастроф в США.

В Северной Америке «Смерчи» заработал $80,5 млн, превзойдя дебютными заработками предыдущего рекордсмена «Послезавтра» Роланда Эммериха, а также стал третьим по открытию в этом году: после «Головомки 2» ($154,2 млн) и «Дюна: Часть вторая» ($82,5 млн). Что касается международного проката — там скромные $42,7 млн.

«Смерчи» — это современная версия блокбастера 1996 года «Смерч» от продюсеров лент «Парк Юрского периода», «Джейсон Борн» и «Индиана Джонс» (оригинальный фильм завершил прокат с $494,5 млн, на сегодня — $992,08 млн).

В центре сюжета — бывшая охотница за смерчами Кейт Купер (Дейзи Эдгар-Джонс), которую преследуют воспоминания из прошлого о катастрофической встрече с торнадо во время учебы в колледже. Однажды Хави (Энтони Рамос) приглашает девушку вернуться на открытые равнины, чтобы испытать новую революционную систему отслеживания торнадо — однако сезон смерчей усиливается, и появляются невиданные ранее ужасные явления. Поэтому Кейт и ее друзьям придется побороться за собственные жизни.

Срежиссировал фильм Ли Айзек Чанг (сериал «Мандалорец»), а кроме Эдгар-Джонс и Рамоса к актерскому составу присоединились Глен Пауэлл («Люблю тебя ненавидеть), Брэндон Переа, Саша Лейн, Дэрил Мак-Кормак, Кирнан Шипка, Ник Додани, Мора Тинри и др.

В украинском прокате фильм стартовал 18 июля.

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Сейчас на Rotten Tomatoes критики оценивают «Смерчи» на 77%, в то время как зрители поставили 92%.

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