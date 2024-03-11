Новости Кино 11.03.2024 в 16:10 comment views icon

«Дюна: Часть вторая» собрала $367,5 млн за 11 дней — почти столько же заработала первая за все время проката

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

«Дюна: Часть вторая» собрала $367,5 млн за 11 дней — почти столько же заработала первая за все время проката

Вторая часть «Дюны» от Дени Вильнева во вторую неделю проката добавила $81 млн с 72 международных рынков, в целом доведя зарубежные кассовые сборы до $210,5 млн. В сумме с немалыми заработками внутреннего проката ($157 млн) «Дюна: Часть вторая» собрала за 11 дней $367,5 млн — всего на $66,4 млн меньше, чем первая часть заработала в целом.

На выходных фильм дебютировал в Китае — со 142,1 млн юаней ($20 млн), что является самой масштабной голливудской премьерой в стране в 2024 году (для Тимоти Шаламе и Вильнева — самой масштабной в истории), отмечает Deadline. Китайская сеть IMAX заработала 33% от общей суммы — $6,5 млн (режиссер выбрал для второй «Дюны» пленку 70 мм, которая обеспечивает более высокую детализацию и реалистичность — кстати, фильм был снят объективами украинского производства).

Общие результаты запуска второй «Дюны» в Китае были примерно такими же, как у «Дюны» 2021 года, а также выше, чем у «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном (+95%), фильмов «Бегущий по лезвию 2049» (+183%), «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» (+330%) и «Индиана Джонс и часы судьбы» (+772%).

В ТОП-5 лучших рынков для фильма сегодня входят Великобритания ($24,8 млн), Китай ($20 млн), Франция ($19,4 млн), Германия ($18,2 млн) и Австралия ($11,6 млн). Япония выпустит фильм в ближайшую пятницу.

В Украине «Дюна: Часть вторая» показала лучший старт в истории Warner Bros. с начала войны — 32,6 млн гривен за первый уик-энд. Также лента вошла в тройку самых успешных стартов фильмов студии в Украине за всю историю и уступила лишь картинам «Дюна» 2021 года с 34,3 млн грн и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» 2018 года с 39,2 млн грн.

  • Первая часть «Дюны» Дени Вильнева стала триумфатором премии «Оскар-2022» і получила целых шесть статуэток, в том числе награды за лучший монтаж, музыку, звук, визуальные эффекты и операторскую работу (общие кассовые сборы киноленты составляют $401,8 млн). Производство второй части обошлось в $190 млн — еще $100 млн потратили на продвижение (ранее премьеру перенесли из-за забастовок в Голливуде, чтобы по завершении актеры могли принять участие в рекламе). Стоит отметить, что начальные продажи билетов на «Дюну 2» также превзошли показатели первой на 50%.
  • «Дюна: Часть вторая» продолжает адаптацию культового научно-фантастического романа Фрэнка Герберта от режиссера Дени Вильнёва. Согласно синопсису, в продолжении Пол Атрид объединяется с Чани и фременами (племя пустынного народа во вселенной Дюны), чтобы отомстить заговорщикам, которые уничтожили его семью. К своим ролям вернулись Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Стеллан Скашгорд, Дэйв Батиста и Хавьер Бардем. Также появляются новые персонажи в исполнении Остина Батлера (злодей Фейд-Раут Харконнен), Флоренс Пью (принцесса Ирулан) и Кристофера Уокена (Шаддам IV).
  • На Rotten Tomatoes «Дюна: Часть вторая» получила довольно высокие оценки — 93% от критиков и 95% от аудитории.

Рецензия на фильм «Дюна: Часть вторая» / Dune: Part Two

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