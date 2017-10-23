СМИ: Илон Маск договорился о строительстве завода Tesla в Китае

Иностранным автопроизводителям достаточно нелегко пробиться на рынок Китая. Как правило, для этого им необходимо заключить партнёрские отношения с какой-либо местной компанией, тем самым передавая ей технологии и прибыль. Также они обязаны оплачивать доставку автомобилей и импортную таможенную пошлину в сумме 25%.

Такие ограничительные меры не стали серьёзным барьером для компании Tesla, которая намерена обеспечить более существенное присутствие на китайском рынке, но при этом не хочет терять собственную независимость. И, судя по всему, Илону Маску удалось достичь компромисса с местными властями. По данным осведомлённых источников, Tesla заключила соглашение на строительство завода в свободной торговой зоне Шанхая. При этом компании предстоит уплачивать 25-процентную импортную пошлину, но она сохранит полный контроль и, вероятно, сможет компенсировать эти дополнительные расходы за счёт более низких издержек на производство и доставку.

Пока что Tesla не комментирует данную информацию и лишь повторяет озвученные ранее планы «чётко определиться» с производственными планами в Китае до конца 2017 года.

Источник: Engadget