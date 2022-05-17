СМИ: Илон Маск и президент Индонезии обсуждают строительство в стране нового завода Tesla по производству аккумуляторов

На днях генеральный директор Tesla Илон Маск встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо на заводе по производству ракет Space X в Техасе, США. После переговоров американский миллиардер был приглашен в Индонезию в ноябре (в это время на Бали пройдет саммит Большой двадцатки). Эта страна обладает обширными запасами никеля, поэтому встреча Маска и Видодо прошла после раунда переговоров на рабочем уровне о потенциальных инвестициях в никелевую промышленность Индонезии и поставках аккумуляторов для электромобилей. Об этом пишет Reuters. Об этом информационному агентству сообщили официальные лица Индонезии и два инсайдера.

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Индонезия обладает крупнейшими в мире запасами никеля. Президент этой страны хочется заниматься как производством металлического никеля, так и производством компонентов аккумуляторов и сборки электромобилей Tesla. Он ввел запрет на экспорт никелевой руды, чтобы побудить предпринимателей перерабатывать ее на месте и создавать рабочие места. Ранее Видодо обращался к Маску с предложением рассмотреть возможность строительство ракетной пусковой площадки на территории его страны.

Глава Tesla, как оказалось, на последней встрече вел переговоры с главой Индонезии не только о никеле, но и о возможном строительстве в стране завода по производству аккумуляторов для электромобилей. По слухам, Видодо и Маск встречались на заводе Tesla Gigafactory еще до того, как отправились на объекты SpaceX в Бока-Чика, штат Техас. Об этом пишет Electek.

Представители президента Индонезии заявили, что обсуждали «потенциальные инвестиции в никелевую промышленность и поставку аккумуляторов для электромобилей».

Ранее Маск говорил, что Tesla до конца текущего года назовет места для строительства новых заводов.