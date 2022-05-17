Tesla начала брать деньги за бронирование Semi ($20 тыс.), однако не говорит, когда клиенты получат свои электрогрузовики

Tesla открыла предварительные продажи и начала собирать заказы на первый электрический грузовик Semi — его впервые представили пять лет назад и с тех пор выход тягача несколько раз переносили по разным причинам. 16 мая на вебсайте компании появилась возможность забронировать тягач Semi, уплатив часть суммы от стоимости аванса, обратил внимание профильный сайт InsideEVs .

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

По условиям обязательный депозит для бронирования Semi нужно вносить двумя частями: $5 тыс. сразу, а затем еще $15 тыс. в течение 10 дней. Причем возврату в любом случае подлежат только $5 000, а вот $15 000, похоже, нет. По крайней мере, на сайте соответствующая отметка fully refundable есть только около суммы в $5 000.

Как сообщалось выше, Tesla впервые анонсировала Semi еще в 2017 году вместе с новым спорткаром Roadster, но до сих пор первый грузовик Tesla не поступил в продажу. Весной 2021 года Tesla активно тестировала новые прототипы Semi — ожидается, что первой в продажу поступит базовая версия с блоком 500 кВтч, которая сможет преодолевать на одном заряде 480 км, а более дальнобойный вариант, способный проезжать 1000 км на одном заряде. . Tesla Semi оснащается четырьмя независимыми электродвигателями на задних осях и может разгоняться от 0 до 96,56 км/ч за 20 секунд. По крайней мере, такие характеристики были заявлены с самого начала и пока компания их не меняла. Цены начинаются от $150 000, и с момента анонса Tesla получила несколько крупных заказов от таких компаний, как Walmart и FedEx.

Начало серийного выпуска Tesla Semi запланировано на 2023 год, как и пикапа Cybertruck и спорткара Roadster. Но нет никаких гарантий, что Tesla снова не перенесет выход Semi.

Однако эта новость хорошо демонстрирует невероятную способность Tesla генерировать денежные потоки от клиентов, поощряя их вносить депозиты за еще фактически не существующие продукты (тенденция, которую после Tesla подхватили и взяли на вооружение другие производители электромобилей). В сущности, платное бронирование – это действенный способ привлекать беспроцентные кредиты от фанатов. Даже если Semi поступит в производство позже, чем это ожидается сейчас, он, безусловно, готов генерировать большие объемы средств, которые Tesla может направлять на расширение производства и развитие бизнеса. Кстати, согласно данным финансового отчета, за первый квартал 2022 года Tesla получила $1,125 млрд депозитов от клиентов, оформивших заказы на новые автомобили.