СМИ: Samsung Electronics договаривается с LG Display о поставках телевизионных ЖК-панелей





На рынке телевизоров Samsung и LG — извечные конкуренты. В премиальном сегменте первая, как известно, продвигает собственную технологию QLED, заявляя о превосходстве собственного решения над технологией OLED второй. А вот в сегменте недорогих ЖК-телевизоров Samsung, похоже, даже не против сотрудничества LG и готова закупать у телевизионного подразделения последней соответствующие панели.

Собственные линии по выпуску телевизионных панелей LCD Samsung, как известно, закроет уже в этом году. Ранее отраслевые инсайдеры сообщали, что Samsung обратится за ЖК-панелями к китайским поставщикам. Среди наиболее вероятных претендентов на контракт назывались China Star Optoelectronics, BOE и даже Sharp. Теперь же из Южной Корее пришли сообщения, что Samsung Electronics ведет переговоры с LG Display о закупке у нее ЖК-панелей для собственных недорогих телевизоров. Сумму потенциальной сделки между Samsung и LG отраслевые наблюдатели оценивают в $0,8 млн — $1,66 млрд.

Стоит отметить, что LG и Samsung уже сотрудничали в области телевизоров в прошлом. Первая поставляла 65-дюймовые и 75-дюймовые ЖК-панели Samsung в 2017 году после того, как Sharp внезапно прекратила поставки дисплеев.

Источник: yna.co.kr