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Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических панелей до конца года

Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических панелей до конца года

Samsung Display прекратит производство жидкокристаллических панелей до конца года


Samsung Display объявила о намерении прекратить (полностью) выпуск жидкокристаллических панелей LCD уже до конца этого года.

Как сообщает Reuters, сейчас у Samsung работают две производственные линии по выпуску экранов LCD в Южной Корее и еще две в Китае. В сообщении The Verge представитель Samsung сообщил, что решение обусловлено желанием производителя ускорить переход на новейшие панели QLED или Quantum Dot OLED, а ZDNet добавляет, что будущие телевизоры Samsung QLED TV будут использовать панели OLED вместо LCD.

Что интересно, Samsung объявила о выходе из бизнеса на фоне глобального падения цен на ЖК-панели. В прошлом году издание Nikkei сообщало, что китайские конкуренты наращивают объемы выпуска ЖК-экранов, несмотря на сокращение спроса. Еще в прошлом году Samsung Electronics  рассматривала вариант приостановки одной из линий в Корее в качестве ответной меры на перепроизводстве жидкокристаллических панелей и падение спроса на них. В целом это было вполне ожидаемо — в октябре прошлого года Samsung объявила о намерении в ближайшие пять лет инвестировать почти $11 млрд в технологию квантовых точек для будущих телевизоров, которой компания в конечном итоге планирует заменить LCD. В то же время нынешние телевизоры Samsung QLED TV по-прежнему используют LCD под слоем квантовых точек. Параллельно Samsung ведет разработку самоизлучающихся дисплеев QLED, которым не нужна подсветка.

К слову, Samsung Display — не единственный крупный производитель, который решил свернуть производство LCD дисплеем. Ранее конкурирующая LG Display также объявила, что к концу 2020 года производство ЖК-дисплеев в Южной Корее будет прекращено.

Ранее The Elec сообщало, что Samsung активно инвестирует в телевизоры OLED. Сейчас Samsung активно использует панели OLED (если точнее, свой вариант технологии AMOLED) в мобильных устройствах, но Samsung немного припозднилась с расширением области применения AMOLED на телевизоры, позволив LG захватить лидерство в этом сегменте.

Samsung заверила, что размещенные заказы будут выполнены в полном объеме и текущим моделям телевизоров компании ничего не грозит. В то же время не совсем понятно, где Samsung в будущем будет брать ЖК-панели для своих телевизоров. Есть предположение, что до выпуска новых моделей Samsung будет закупать панели у китайских производителей. Например, у CSOT, принадлежащей TCL, и AUO, которые уже поставляют панели для телевизоров Samsung.

На недавних технологических выставках Samsung демонстрировала технологию дисплеев MicroLED, выделяющуюся самоизлучающими светодиодами (такой дисплей не требует подсветки). Но в 2019 году Samsung прогнозировала, что технология будет готова к коммерческому использованию только через два-три года.

Судя по всему, в обозримом будущем ЖК-телевизоры постигнет та же участь, что и плазменные модели в свое время.

Источник: The Verge

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