СМИ: Samsung исключит зарядку из комплекта поставки некоторых смартфонов в 2021 году

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По сообщению корейского издания ETNews, в следующем году Samsung последует примеру Apple и перестанет комплектовать некоторые модели своих смартфонов зарядными адаптерами.

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Однако аргументация в пользу отказа от комплектного зарядного устройства такая же, как Apple: накопление лишних зарядок, забота об экологии и экономия ресурсов.

Samsung — лидер рынка. Ежегодно компания поставляет около 300 миллионов смартфонов. Если половина смартфонов корейской компании лишится зарядок, это окажет заметное влияние как на его итоговую прибыль, так и на окружающую среду.

Если Samsung в итоге примет решение отказаться от зарядок в стандартной комплектации смартфонов, то, скорее всего, оно коснется флагманских линеек Galaxy S, Galaxy Note и, возможно, Galaxy Fold / Flip. Флагманские модели также поддерживают предпочитаемую многими беспроводную зарядку.

Это первое сообщение о намерении Samsung исключить зарядку из комплектации некоторых смартфонов, и для пущей убедительности нужны еще подтверждения из других источников. О том, что Samsung рассматривает возможность исключения из комплектации других аксессуаров, пока ничего не говорится.

Источник: ETNews и The Verge