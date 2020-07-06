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«Что вы делаете со старыми зарядками?» — Apple провела опрос среди пользователей iPhone

«Что вы делаете со старыми зарядками?» — Apple провела опрос среди пользователей iPhone

«Что вы делаете со старыми зарядками?» — Apple провела опрос среди пользователей iPhone


Последний опрос, который провела Apple среди пользователей в Бразилии, можно считать косвенным подтверждением скорого исчезновения зарядки из стандартного комплекта поставки iPhone.

Напомним, на прошлой неделе аналитик Мин-Чи Куо, дополняя свой предыдущий прогноз, заявил, что Apple, вероятно, уберет из комплекта поставки новых iPhone, которые выйдут этой осенью, не только наушники, но и зарядку. Это должно значительно сократить электронные отходы, а также поможет Apple прилично сэкономить, удержав цену более нового iPhone 12 с более высокими производственными затратами на уровне прошлогоднего iPhone 11.

Недавно проведенный в Бразилии компанией Apple опрос о судьбе старых ЗУ делает этот прогноз об отказе от адаптера зарядки в стандартной комплектации iPhone еще убедительнее. Для ответа Apple предлагала следующие варианты:

  • Отдал родственнику или другу
  • Отправил на переработку
  • Потерял
  • Адаптер неисправен
  • Все еще пользуюсь дома
  • Продолжаю пользоваться не дома (на работе, на учебе или в другом месте)
  • Адаптер лежит дома без дела
  • Продал вместе со старым смартфоном

Прогнозы от аналитика Мин-Чи Куо, как правило, самые точные. Насколько точным окажется этот, узнаем уже в сентябре, когда состоится анонс новых iPhone.

Источник: WCCFTech

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