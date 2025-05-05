Сначала Техас, потом Марс: Илон Маск создал отдельный город для SpaceX со своей золотой статуей по центру

SpaceX официально имеет свой город Starbase — с золотой статуей Илона Маска, контролем над застройкой и инфраструктурой.

Безусловно факт того, что Илон Маск теперь своего рода землевладелец интересен, но его 3-метровый золотой бюст посреди города Starship ощущается как «изюминка». Это на фоне того, что неподалеку от Остина, штат Техас, строится другой городок — Snailbrook.

Вернемся к Starbase, то есть бывшей Бока-Чике. За создание нового муниципалитета вокруг техасской стартовой площадки проголосовали сотрудники компании Илона Маска и их семьи. За — 212 голосов, против — только 6. Отныне место, где SpaceX тестирует Starship, юридически — город, и им управляют люди из SpaceX.

Starbase, Texas Is now a real city! pic.twitter.com/aW9S87Ycbd — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) May 4, 2025

Все первые должностные лица Starbase — это либо действующие, либо бывшие работники SpaceX. Они баллотировались без соперников, и получили должности по единому бюллетеню. Городским головой стал Бобби Педен, который получил 216 голосов. Педен работает в SpaceX более 12 лет и занимает должность вице-президента по тестированию и запуску в Техасе, согласно его профилю в LinkedIn.

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Илон Маск считает этот шаг логичным. Соответственно создание города передает контроль за застройкой, разрешениями и инфраструктурой от округа Кэмерон непосредственно к новому городскому совету, связанному со SpaceX.

«Стать городом поможет нам продолжать строить лучшее возможное сообщество для мужчин и женщин, которые строят будущее места человечества в космосе», — пишет Starbase в X (Twitter).

Город занимает около 3,88 кв. м, где живет около 500 человек — это семьи примерно 260 сотрудников. Но это лишь часть команды: более 3100 работников ежедневно приезжают на объект, многие из них — из соседнего Браунсвилла. Как раз на пути к Starbase стоит около 2,7 м золотая статуя Илона Маска. Так и ездят на работу — мимо бюста босса.

Becoming a city will help us continue building the best community possible for the men and women building the future of humanity’s place in space 🚀💫 — StarbaseTX (@StarbaseTX) May 4, 2025

SpaceX не впервые пытается полностью контролировать эту территорию. Компания ранее выкупала дома местных жителей, говоря, что жить в этом районе уже «опасно». Часть людей согласилась, но некоторые остались. Теперь же территория окончательно изменила статус — голосование закрепило процесс, который длился годами.

С момента, когда Маск выбрал это побережье для запусков, SpaceX превратила уютную прибрежную деревню в центр разработки и тестов космических кораблей. Starbase — один из ключевых элементов программы Starship, цель которой — когда-то отправить людей на Марс.

Однако не все радуются такой трансформации. Южно-Техасская сеть экологической справедливости провела протесты и призвала чиновников штата вмешаться.

«Пляж Бока-Чика предназначен для людей, а не для контроля Илона Маска. На протяжении поколений жители посещали пляж Бока-Чика для рыбалки, купания, отдыха, а племя Карризо/Комекрудо имеет духовные связи с пляжем. Они должны иметь возможность сохранить доступ», — говорится в заявлении организации

Пока что местный контроль над зоной переходит к людям, связанным со SpaceX, но станет ли Starbase полноценным «городом будущего» — покажет время.

Источник: Business Insider