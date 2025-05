Сначала Техас, потом Марс: Илон Маск создал отдельный город для SpaceX со своей золотой статуей по центру

SpaceX официально имеет свой город Starbase — с золотой статуей Илона Маска, контролем над застройкой и инфраструктурой.

Безусловно факт того, что Илон Маск теперь своего рода землевладелец интересен, но его 3-метровый золотой бюст посреди города Starship ощущается как «изюминка». Это на фоне того, что неподалеку от Остина, штат Техас, строится другой городок — Snailbrook.

Вернемся к Starbase, то есть бывшей Бока-Чике. За создание нового муниципалитета вокруг техасской стартовой площадки проголосовали сотрудники компании Илона Маска и их семьи. За — 212 голосов, против — только 6. Отныне место, где SpaceX тестирует Starship, юридически — город, и им управляют люди из SpaceX.

Все первые должностные лица Starbase — это либо действующие, либо бывшие работники SpaceX. Они баллотировались без соперников, и получили должности по единому бюллетеню. Городским головой стал Бобби Педен, который получил 216 голосов. Педен работает в SpaceX более 12 лет и занимает должность вице-президента по тестированию и запуску в Техасе, согласно его профилю в LinkedIn.

Илон Маск считает этот шаг логичным. Соответственно создание города передает контроль за застройкой, разрешениями и инфраструктурой от округа Кэмерон непосредственно к новому городскому совету, связанному со SpaceX.

Город занимает около 3,88 кв. м, где живет около 500 человек — это семьи примерно 260 сотрудников. Но это лишь часть команды: более 3100 работников ежедневно приезжают на объект, многие из них — из соседнего Браунсвилла. Как раз на пути к Starbase стоит около 2,7 м золотая статуя Илона Маска. Так и ездят на работу — мимо бюста босса.

Becoming a city will help us continue building the best community possible for the men and women building the future of humanity’s place in space 🚀💫

— StarbaseTX (@StarbaseTX) May 4, 2025