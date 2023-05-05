Новости WTF 05.05.2023 в 15:34

«Дерьмо. Какого черта?», – рэпер Снуп Догг о развитии ИИ и своем опыте использования ChatGPT

Катерина Даньшина

Автор новостей

Мультиплатиновый музыкант выразил свою обеспокоенность искусственным интеллектом во время дискуссии на Глобальной конференции Института Милкена в Беверли-Хиллз.

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В ответ на вопрос редактора Variety Ширли Хальперин об отношении рэпера к ИИ, Снуп Догг рассказал, что был озадачен опытом использования этой технологией, вызвав добродушный смех у аудитории.

Артист сказал, что разговоры с большими языковыми моделями (такими как ChatGPT или ИИ Bing) напоминают ему научно-фантастические фильмы с детства:

«Что ж, есть этот долбанный ИИ и он может со мной поговорить. Я думаю, чувак, эта штуковина действительно умеет поддерживать разговор? Как в реале? Это поражает меня, потому что я смотрел фильмы об этом в детстве много лет назад. Когда я вижу это дерьмо, я думаю, что происходит?».

Также Снуп Догг показал, что следит за последними технологическими новостями, вспомнив в ответе Джеффри Хинтона – которого называют «отцом ИИ» и который на этой неделе уволился из Google.

«Слышал как чувак, старый чувак, который создал искусственный интеллект говорил: «Это опасно, потому что искусственный интеллект имеет собственный ум, и эти мерзавцы начнут делать собственное дерьмо». Я думаю, мы сейчас в страшном фильме, что ли? Мне инвестировать в искусственный интеллект или нет? Дерьмо, какого черта? Я запутался», – подытожил Снуп Догг.


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