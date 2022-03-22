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Sony дарит бесплатный месяц подписки PlayStation Plus для пользователей из Украины

Sony дарит бесплатный месяц подписки PlayStation Plus для пользователей из Украины

Украинским подписчикам PlayStation Plus пришло письмо с сообщением, что если их подписка PS Plus истекает в ближайшее время, она будет автоматически продлена на 30 дней абсолютно бесплатно.

 

Sony дарит бесплатный месяц подписки PlayStation Plus для пользователей из Украины

 

Официально Sony не заявляла свою позицию по поводу войны в Украине, но постепенно уходит с российского консольного рынка. Компания полностью прекратила поставки консолей и игр в рф, прекратила маркетинговую деятельность, стала возвращать деньги за предзаказ Gran Turismo 7, а так же отключила цифровой магазин PlayStation Store — российские пользователи не могут покупать игры в цифре, но могут скачивать и играть в уже купленные.


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