Sony дарит бесплатный месяц подписки PlayStation Plus для пользователей из Украины

Украинским подписчикам PlayStation Plus пришло письмо с сообщением, что если их подписка PS Plus истекает в ближайшее время, она будет автоматически продлена на 30 дней абсолютно бесплатно.

Официально Sony не заявляла свою позицию по поводу войны в Украине, но постепенно уходит с российского консольного рынка. Компания полностью прекратила поставки консолей и игр в рф, прекратила маркетинговую деятельность, стала возвращать деньги за предзаказ Gran Turismo 7, а так же отключила цифровой магазин PlayStation Store — российские пользователи не могут покупать игры в цифре, но могут скачивать и играть в уже купленные.