Sony договорилась с LG Display о поставках гибких OLED-матриц, разработка первого сгибаемого смартфона японского бренда уже ведется

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Издание Business Korea сообщило, что компании Sony и LG Display планируют расширить сотрудничество, которое предусматривает поставки OLED-дисплеев LG для использования в смартфонах японского производителя. Если ранее речь шла о крупных традиционных матрицах, то теперь в Sony решили заказать гибкие панели компактного формата.

Отметим, что в данный момент LG Display поставляет Sony крупноформатные OLED-дисплеи для использования в премиальных телевизорах японского бренда. Заказ компактных гибких панелей говорит о том, что Sony планирует выпустить собственный “гибкий смартфон”, чтобы не отставать от Samsung с практически готовым Galaxy X, который могут начать продавать уже в текущем году.

Это предположение подтверждает ряд отраслевых источников в Южной Корее, которые заверяют, что в Sony разрабатывают свой вариант смартфона, который сможет полноценного использовать возможности гибкой матрицы. К сожалению, сроки анонса и выхода на рынок пока не называются, но вряд ли это произойдет раньше, чем публичное появление вышеупомянутого Samsung Galaxy X.

Напомним, что первый смартфон Sony с OLED-матрицей (пока стандартной “жесткой”, а не гибкой) будет официально представлен через месяц на выставке MWC 2018.

По слухам, модель Sony Xperia XZ Pro получит дисплей диагональю 5,7 дюйма с разрешением 4К (18:9), чипсет Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ постоянной памяти и батарею на 3420 мАч. Ее стоимость составит порядка $950, а продажи должны стартовать только в июне 2018 года.

Источник: PhoneArena