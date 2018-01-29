Появилось схематическое изображение грядущего флагмана Sony Xperia XZ Pro

На недавней выставке CES 2018 компания Sony, недавно подтвердившая, что никуда не уйдет с рынка смартфонов, представила смартфоны-середнячки Xperia XA2 и XA2 Ultra с упором на съемку фото, а также новый старый бюджетник Xperia L2. При этом свой первый обещанный ранее смартфон, который получит так называемый безрамочный или полноэкранный дизайн, производитель должен представить на грядущем мероприятии MWC 2018. Речь о флагманской модели Xperia XZ Pro, схематическое изображение которой в настоящее время появилось в сети. Это изображение демонстрирует новинку спереди и сзади.

Судя по рисунку, Sony Xperia XZ Pro (допустим, что изображение подлинное) при полноэкранном дизайне сохранит привычную для смартфонов японского производителя прямоугольную форму корпуса с малым радиусом скругления углов.

На передней панели можно увидеть одинарную камеру на верхней рамке и два громкоговорителя, симметрично расположенные на нижней и верхней рамках. Сзади же устройство очень похоже на последние модели производителя, сдвоенная камера с модулями, расположенными горизонтально, в левом верхнем углу задней панели дополнена вертикально ориентированным блоком со сдвоенной вспышкой и, судя по всему, лазерным помощником автофокуса. Дактилоскопического датчика не видно ни на задней, ни на передней панели, так как здесь он, как и во многих других моделях, размещен на боковой грани.

Кнопка питания и блокировки располагается на правой грани, рядом с клавишей регулировки громкости. Также у смартфона есть выделенная клавиша для запуска камеры.

Предыдущие слухи указывали, что Sony Xperia XZ Pro получит дисплей диагональю 5,7 дюйма разрешением 4К (18:9), однокристальную систему Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти и ОС Android 8.0. В конфигурацию сдвоенной камеры войдут модули разрешением 18 Мп (1,33 мкм) и 12 (1,38 мкм) Мп, а фронтальная будет иметь разрешение 13 Мп. Емкость аккумулятора должна составить 3420 мА·ч.

Стоимость Sony Xperia XZ Pro ожидается на уровне $950, а вот в продажу устройство поступит только в июне. Предположительно, вместе с Sony Xperia XZ Pro будет представлена еще модель Xperia XZ2.

Источник: androidheadlines