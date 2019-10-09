Sony об обратной совместимости в PS5: «Работаем над этим, но пока ничего обещать не можем»

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Одним из главных минусов игровой консоли по сравнению с игровым ПК является отсутствие совместимости новых приставок с играми, созданными для моделей предыдущего поколения, и наоборот. Когда Sony делилась первыми подробностями о PlayStation 5 в апреле, то среди остального была заявлена полная обратная совместимость с играми для PS4. Но вчерашний анонс заставил засомневаться в этом.

На данный момент Sony не уверена, что сможет реализовать в PS5 систему обратной совместимости в том виде, как планировалось изначально. По крайней мере, в комментарии Famitsu.com представитель Sony дал очевидный ответ на этот вопрос.

«В настоящее время команда занимается этим вопросом [обеспечения совместимости PS5 с играми для PS4], но пока ничего обещать не можем. Пожалуйста, ожидайте новостей», — цитирует источник слова представителя Sony.

Судя по формулировке, Sony не отказалась от планов касательно обеспечения совместимости PS5 с играми для PS4 совсем, но вопрос в том, как хорошо разработчики преуспеют в этом вопросе и насколько большим будет список поддерживаемых игр.

Напомним, PlayStation 5 начнут продавать к рождественскому сезону 2020 года.

Источник: Famitsu.com