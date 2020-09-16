Sony опровергла слухи о снижении плана по производству PS5 и проблемах с кастомным APU AMD

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Sony выступила с официальным заявлением в ответ на публикацию Bloomberg о снижении плана по производству PS5 из-за проблем с кастомным APU AMD. Токийский технологический гигант опроверг эту информацию, назвав ее неправдивой.

Вчера Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, заявил, что Sony была вынуждена скорректировать план по объему производства PS5 на текущий финансовый год (1 апреля-31 марта) с 15 млн до 11 млн экземпляров из-за низкого процента выхода годных APU AMD, служащих базисом игровой приставки нового поколения.

«И хотя обычно мы не раскрываем подробностей, касающихся производствах планов, информация, опубликованная Bloomberg, не соответствует действительности. Мы не вносили никаких изменений в изначальные планы по выпуску PlayStation 5 с момента начала массового производства.» Из официального заявления Sony

Увы, больше никаких подробностей производитель не предоставил, так что неясно, каким является процент выхода годных APU AMD с восьмиядерным CPU Zen 2 и GPU Navi.

Сегодня поздно вечером (старт в 23:00) пройдет следующая крупная презентация PlayStation 5, где должны рассказать о стартовой линейке игр. Пока неясно, объявят ли там цену, дату релиза и старта предзаказа консолей. Но ходят слухи, что Sony может установить цены $399 и $499 за PS5 Digital и PS5, чтобы эффективнее конкурировать с новыми Xbox.

Источник: Bloomberg